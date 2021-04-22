利物浦宣佈聯同其他五隊英超加入歐洲超級聯賽（European Super League, ESL）之後，於香港時間星期一凌晨出賽，對列斯聯，上半場領先一比零，下半場無以為繼，在第87分鐘給列斯聯逼和一比一，痛失兩分，現有53分，與榜首曼城相距24分，爭標絕望，即使爭入前四名獲得參賽下一季歐聯的資格，亦有疑問，餘下六仗不能有失，否則把前四位置讓給曼聯、車路士、李斯特城與韋斯咸等，來季球賽及電視直播收入，將受大打擊。

利物浦給列斯聯逼和之後，英國球迷一片歡呼之聲，或稱利物浦「抵死」，原因便是球迷反對ESL之議，認為大球會貪婪，沒體育精神。ESL的最大意義，對創始球會來說，便是不需要每季力爭聯賽前四，總之一定可以穩入ESL，賺取直播費分紅和門票收入。英超球員即使是利物浦老將占士米拿亦認為如此行為，不符合體育精神，不合乎優勝劣敗的原則，ESL事實上是讓創始球會（即歐洲最大的12至15個球會）可以世襲式地永久保持超級地位，保障他們年年有足夠收入來維持國內聯賽的壟斷地位。列斯聯領隊Bielsa允許球員出賽前，穿上印上Earn It兩個字，明顯是嘲笑利物浦意圖不勞而獲，這位被哥迪奧拿稱為足球大師的老領隊直指ESL之成立目的是永遠保持富者愈富的局面，每季不用擔心國內聯賽的成績，是豪門巧取豪奪。

英國威廉王子發Twitter，聲明要保護足球運動的完整性質、公平競爭的精神，認同廣大球迷的關注（即反對）。面對一面倒反對的聲音，12豪門將如何應對拆解？起初還是強辭爭辯，但後來見到形勢太惡劣，英超六隊於是星期二晚（香港星期三早上）宣佈退出ESL，但ESL會長佩雷斯堅持該六隊已簽署有約束力的協議，不能反口。12豪門俱由大財團，大富豪以及有特殊地方勢力支持的球會，着眼點是賺錢和保持永久支配性地位。英超曼聯阿仙奴利物浦皆由美國體育投資集團控制，曼城車路士由阿聯酋及俄羅斯油王管控。意甲AC和國際米蘭已屬中資所有，祖雲達斯由快意汽車工業集團大股東家族擁有。西甲三隊皆受到市政府和西班牙地方政府的特殊支持（例如財務貸款等）。熱刺的老闆是英國富豪，故此12隊皆有財務投資凌駕足球的本性，此外還有JP摩根大通為ESL融資基金顧問，足球本是體育運動，但成為投資基金的一個目標之後，已逐漸質變，成立ESL，便是質變的結局。