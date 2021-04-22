4月21日《路透社》有篇報告，詳述香港初選案保釋審訊過程，並引用一位現任法官、兩名退休法官的話，指出一連數日的審訊，幾十名被告擠在法庭，連睡眠等基本權利也遭剝奪，「被告所受的折磨在香港極不尋常。」

一位法官以「appalling（駭人聽聞）」等字眼形容事件，矛頭直指裁判官蘇惠德，說他原可行使酌情權，合理控制審訊時間，確保出庭者獲得適當照顧。然而蘇惠德卻沒有這樣做。

路透社報告標題用了「China-style justice」字眼，很多媒體都翻譯成「中國式公義」，讓我看傻了眼。未審先折磨，就算冠以「中國式」這塊金漆招牌，也不見得有何公義可言。其實「justice」還有另一意思，表示「司法制度」，所以這裏譯作「中國式司法」比較妥當。

這個翻譯小問題，似乎反映出中西文化的一大差異：「司法」與「公義」在英文是同字，也許表示在英語世界，法律制度的確接近公義；但在中文卻分裂為老死不相往來的兩個詞，可見「司法」與「公義」在中國，應該是八竿子打不着的東西。

當然，中國式公義亦未嘗不可存在於中國式司法，問題只在於法官是否賢能方正。《說苑》、《韓非子》等書都記載了子羔（孔子門生）一個故事：子羔在衛當官，曾依法下令砍掉一個犯人的腳；後來衛國政變，子羔逃亡，追兵在後，發現城門已關，而守城者正是那個被他砍腳的人。

子羔以為冤家路窄，沒命了。萬料不到，守城人竟指示子羔躲到一間密室。追兵走後，子羔問守城人為什麼以德報怨。守城人說，您砍我的腳，是因為我犯了罪，也是無可奈何，但您審案的時候，反覆思量，斟酌法律，力求免我刑罰，我是知道的，到罪定論刑的時候，你愀然不樂，見於顏色，我也是知道的，您是「天生仁人之心」，所以我才幫您脫險。

孔子聽見這件事，說道：「善為吏者樹德，不善為吏者樹怨。公行之也，其子羔之謂歟？」所謂「公行之」即至公辦事，若能如此，哪怕是受刑的人，都會感恩戴德。蘇惠德叫「惠德」，能做到像子羔這種留芳百世的官嗎？