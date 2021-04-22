千萬別做《小王子》裏的狐狸，小王子約他四點，三點鐘就開始等待。

昨天提到，有人約了三點後會上來幫我辦點事，三點後開始等啊等，結果原來是八點，焦慮症狀久違後又再重逢。

只為了一個人的習慣，一件小事，忽然就如暗香襲人來。香氣總在不在意的時候發揮最佳效果，點燃之後，越刻意越不覺得香在何處。焦慮卻相反，越在意會不會焦慮，便越容易給它偷襲。當偷襲成習慣，習慣成自然，自自然然定時等待，焦慮逢請必來襲，再不必偷了。

經過「三點後會來等人事件」一役戰敗，腦神經傳遞物質扯白旗，投降，當然會帶來更大災難，連續好幾天在晚上十點鐘，心猛跳、眼通紅、喉嚨鎖緊。若是懂得大驚小怪還好，對於定時出現固定症狀，太有經驗。記得二十年前此症初發，還沒知道這叫是「強迫性焦慮症」，每到黃昏六點半，相差不超過十五分鐘，約定都沒那麼守時，病徵同樣如此。

經驗是雙面刃，一邊可以如《金剛經》，劈斷迷障，啊，不過如此，習慣了，不必緊張，從容面對吧。另一面因為提醒自己不必緊張，亦如一刀劈下來，準備應戰，腎上腺素飆高，是上帝幫人類自保的設計啊。

經驗來自記憶，若腦袋的海馬體，沒傳遞給判斷情緒、制定反應的杏仁核，那這一趟就不會鬧得那麼兇猛——也說不定。既然腦部記性厲害到可以不經本人的心同意，便定時發通告，喂，又開工啦，記住要焦慮啊，那就自訂政策：你要我習慣，我偏偏打破習慣，不遵守你的規矩。

規矩上，醫生開給我的某種治焦慮藥物，臨睡前才要服，經精神科醫生同意試驗，我提前三十分鐘服用，這是該藥在我身上生效時間。腦袋焦慮通告是十點，九點半吃藥，斬斷慣性，然後繼續若無其事，一邊做想做的事，一邊用周星馳口氣念經：「你吹得我漲啊」。

經過三四日的十點恐襲後，恐怖份子便漸漸老去，癡呆失憶，我也盡量反約定：要記得忘記，我便記不起。覆診時報告試驗成果，醫生對個案通常一定會評論：「果然也可行。」通案，當然要視乎不同人制定。能通用的是：當習慣成為負累，先斷捨離一陣子吧。

最近有朋友要進療養院戒掉安眠藥，很擔心很焦慮，怕不適應，我也報告以上體驗。詳情明天待續。