一個德國記者在南非看到一架直升機倒吊着一隻巨大的黑犀牛在空中飛行，起初他以為是一隻死牛，但又不像，於是就開着吉普車追蹤直升機，不一會那犀牛在他頭頂上方差不多拉了兩噸屎，那感覺像會把他埋起來。

用直升機運送犀牛，是南非野生動物專家保護犀牛的一種手段。因為盜獵者猖獗得無法阻擋，想要保護瀕臨絕種的犀牛，唯有把牠們運到人跡罕見的遠方去。本來運送犀牛用汽車，但汽車很難擺脫盜獵者的監視追蹤，所以就發明了用直升機。將犀牛麻醉之後，四蹄紮起，蒙上眼睛，像一個網兜那樣吊在半空中運輸。直升機飛得快，半個小時已可到達一個很遠的地方，地面的盜獵者便也不容易追蹤了。運輸時間短，麻醉藥的劑量也不用太重，對犀牛健康影響也小，紮着四蹄倒吊也符合犀牛的身體力學，可以使牛脊伸展，有利呼吸。

如此苦心，費這麼多工夫，只是因為要跟盜獵者玩捉迷藏，現在已經沒有辦法阻擋盜獵者的殺戮，唯有隔一段時間就將犀牛轉移到還沒有盜獵者的地方。並希望牠們到了新地方找到新伴侶，盡量繁殖。上世紀六十年代，非洲草原上有十萬頭黑犀牛，但根據九十年代的統計，只剩下二千三百多頭，既然阻擋不了兇狠的盜獵者，唯有幫犀牛逃避追殺，用盡各種方法，還是十年前開始用直升飛機這一招最有效，所以在南非的原始森林上空才出現了飛機吊牛奇景，說來真是一殼眼淚。