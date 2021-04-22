新聞畫面見到董建華仗人攙扶，結合他早前出席兩會會議開幕時仆倒，不禁想起他的足疾。

遙憶2005年，老董中途落車，報稱理由，就包括腳痛，他還邊發言邊搖腿說：「𠵱家都痹緊。」不過，後來倒常常見到董建華悠閒地行山呢。

杜甫詩曰：「名豈文章著，官應老病休。」自嘲官職總以老病為藉口被退休。

清朝末年，權臣袁世凱出賣戊戌新政，向后黨告密，甚至相傳光緒帝遭他毒害。1908年，光緒帝與慈禧太后相繼崩逝，換上三歲溥儀登基，其父載灃為攝政皇。載灃是光緒之弟，臨朝第一天即對袁世凱動殺機，欲報兄仇，賴老臣張之洞等補奏力阻。攝政皇怒氣難消，勒令袁世凱開缺回籍，實則炒魷魚。詔書中，便宣稱袁世凱「患有足疾」，以示朝廷恩恤他養病。可見因腳患免官，乃自古皆然的依樣葫蘆。

袁世凱無可奈何返故鄉河南項城，做了件很時髦的事，水邊舟上，頭戴笠身披簑衣作垂釣狀，拍下照片廣傳，代表自己淡泊名利，甘心歸隱江湖，做漁翁終老。袁世凱還懂玩社交媒體呢。袁世凱並非省油的燈，之前在天津小站練兵有成，門生如段祺瑞、馮國璋在軍中各據要津，影響力猶在。

1911年武昌起義，清廷急派兵鎮壓，打頭陣的北洋軍統制正是袁世凱的舊部下馮國璋。馮國璋抵達湖北故意裹足不前，於是中央懂了，北洋軍要替老袁復出造勢，否則社稷不保。攝政皇不得已，重召袁世凱。袁世凱討價還價不忘幽載灃一默──本來無病屈我患病，如今我就上表推搪「足疾未癒」。攝政皇無奈，唯有再放權利誘。此後你懂的，袁世凱全盤接管朝政，與革命軍談判，上下其手，巧妙取代清室成為民國第一任大總統。

董建華固然沒袁世凱的氣勢和霸念，但同因「患有足疾」而下台，壯心未息。老董近期重新活躍政壇，他亦固然不敢學袁世凱向中央耍手段、吐烏氣，他的足疾，看來今次真頂硬上。

歷史上，袁世凱1916年離世，死因眾說紛紜，有傳腳氣病，有傳糖尿爛腳，恰恰竟都算足疾。

我想講的是，政治操作，太多事情不能深究，但隨意玩弄，終玩不過老天。漫說患病，某日終會弄假成真病死啊。