想戒掉安眠藥，從何開始？失敗乃成功之母，成功乃失敗之野孩子，孩子長打後，也會失敗，試問從何斷絕？

昨天提到有朋友要進療養院戒掉安眠藥癮，還沒開始就已經擔心焦慮，就以焦慮症發作經驗給他參考，跟他說：當習慣稱為負累，先斷捨離一陣子吧。焦慮如果會定時發作，那就斬斷腦袋的分泌習慣，把服用治療藥物的時間提前吧。

朋友X君回我，這是你的經驗，不是我的，他擔心適應問題，列出一大堆入院須知。在那兩星期內，手機要收起，伙食要吃院內的，病房內沒有電視，沒有單人房要與陌生人共寢一室，定期探望人士不能帶來的東西，要給院方檢查過，不能有食物，只容許讀物。活像兩星期的牢獄生涯。我聽了也是心中一寒，又不能用如今獄中人相比較，以更慘顯得自身沒那麼慘，只會慘上加慘。

X君最不能適應的是沒手機，不能追劇看電影就算了，沒手機不能聯繫朋友又基於什麼理由？對，手機不離手，不只是手癮，是怕失去跟世界斷交。

可是，也對，X君若可以繼續跟我聯繫，會跟我聊什麼？話題又回到感情問題？香港問題？都是老話題，這跟習慣成癮一樣，要戒掉的不只是安眠藥，是之前的生活習慣。於是就明白院方用心良苦，吃慣了偏愛的食物，不能吃；與人同房，一怕你斷藥反彈不知道會做出什麼事，二是刻意要你試沒試過的經驗。

X君為什麼會吃到十幾粒安眠藥？因為當初一粒沒用，吃到兩粒三粒，開始焦慮，焦慮就越吃越多。我跟他說，不如利用這兩星期體驗什麼事真的不能適應，有什麼是可以改變的。出來之後，應該會更了解自己需要什麼，絕不能接受什麼。反正這不是常態，只是暫時，新常態若是不合理，沒人可以強迫你適應，不過，我們不是害怕routine這個字眼嗎？斬斷過去循環圈圈，又不是要你去大灣區，不妨一試。

「人類最壞習慣就是習慣」這句歌詞寫完了講了又講，X君第一次唉的一聲說：對，不能吃不習慣的食物，出院後又如何能習慣不吃安眠藥？

兩星期過得很快，X君出來後開始嘗試一個月吃素，一個月繼續當食肉獸，推翻過去的自己，又再重建昨天的我。這是生活圈的革命加光復，厲害。他問我：你能兩個星期不喝茶嗎？我說，一天都不能。

啊，不如我也試試看吧。就把家裏當成最寬容的療養院，試試看戒掉喝茶這好習慣一陣子，能不能也戒掉其他不良習慣。