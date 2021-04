獄中的肥佬黎早前給《蘋果》同事來信:「現在言論自由是危險的工作,請同事份外小心,不要犯險,自身安全重要。」是的,今時今日,紅線如天羅地網,難以掌握,報道事實可以變成煽動仇恨,車牌查冊追查真相會因「虛假陳述」入罪。

蔡玉玲成為香港首位因查冊做新聞報道而被法庭裁定罪成的記者,這是必定記入香港歷史的一筆帳目。行家傷心,憤怒,想不到因7.21事件第一個被定罪的人,不是施襲者而是追尋事件真相的記者。

上星期的8.18案,我遲了到法庭,卻剛好趕上吳靄儀的陳情。她不徐不疾的說:”The law should give protection to rights, not take them away, especially in Hong Kong, where structural democracy is still absent.“最後以”I stand the law’s good servant but the people’s first. For the law must serve the people, not the people the law.”作結,全場掌聲雷動。我拍掌是因為她擇善固執,明知當法律已淪暴政手段,仍堅持在法庭上闡述彰顯公義的才是法治。這些道理,於今日的香港,尤顯蒼涼。

蔡玉玲因編導鏗鏘集《7.21誰主真相》查冊採訪被拘控。如果你看過那一集內容,只會覺得那是優秀的新聞作品。記者鍥而不捨搜集閉路電視片段,利用車牌登記的公開資料尋查車主,再追訪涉事者。當晚放工被白衣人追打傷痕累累的廚師蘇先生,他在記者取得的閉路電視片段中,逐一認出施襲者:「估唔到我第一次認人程序,唔係喺警局,而係要咁嘅形式。」「點解警察做唔到?定唔做呢?」

《7.21誰主真相》當日的節目介紹已說明時局:「事件論述由最初白衣人襲擊市民,演變成係白衣人與黑衣人暴力衝突,甚至有指事件係黑衣人主動挑起。」這集播出一個多月後,警方果然拘控當日被打傷的林卓廷等。(警方曾歸咎當日「穿反光黃背心女子」「只影一邊」激化衝突。這名「女子」何桂藍,正因47人案被羈押。)

蔡玉玲形容裁決不是對她一個人,而是對所有新聞工作者,整個新聞行業,「判我哋過去一路行之有效、查找真相嘅工具係有罪。」但她仍然勉勵大家不要放棄,找方法繼續履行天職,繼續做下去。

肥佬的信叮嚀同事:「高舉正義是我們新聞工作者的責任,只要我們不被不正義的誘惑蒙蔽,不讓邪惡透過我們而得逞,我們已盡責。」我想說的是,若明明看見邪惡卻沒有揭露,也是讓邪惡得逞。