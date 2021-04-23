因為華人親英戀美強勁，英國多家名牌寄宿學校本來早已在中國大陸建立分店，校園環境全部跟隨英國貴族莊園文化氣氛，令小孩得到一個即使不是類似與威廉和凱蒂的小王子路易同班、也與哈利和梅根的那個阿奇做同學的一個比電腦虛擬畫面更疑幻疑真的文明感覺，豈知大陸收緊教育話語權和政治審查，搞得幾十家「國際學校」全部關門退出。

許多英國學校在中國的開張，是中國國家主席訪英與首相金馬倫簽署的「黃金十年」的一部分。當年英國首相一面簽約一面暗自流口水，搓着兩手，以為金元滾滾來。豈知現在人家不是毀約、也不是不讓你繼續做生意，而是在法律和協議之上，加了幾條最新的「政策」和「規定」。新形勢之下的「政策」和「規定」，凌駕原來的法律和協議，因此「英方」若想繼續在世界人口最多的市場賺錢，就必須尊重東道國的文化。不是說文化多元嗎？英國人若敢質疑，說根據我們英國法治契約精神如何如何，以拜登的美國白左標準，當然就是種族主義。

於是沒有選擇，不喜歡的話敬請離場。但辛辛苦苦投來的土地，建設的古色古香仿英國古典的貴族城堡風格的校舍，還有開墾保養的一大片舊中國小孩玩欖球的青草地，投下的成本，通通泡湯。

因此與這種市場博弈，必須看得通透，學校還沒有開張的時候，趁中國土豪虎媽一窩蜂哄搶報名表之際，就要讓他們認購學券（Debentures）。學券可以由每人頭五百萬元人民幣或港幣起跳，視乎哄搶程度，加到一千萬以上。校方先斬奪一大筆現金，還要確保能及時轉成英鎊美元先運出去，才好在浙江江蘇什麼的鄉間土地之上正式動工。

這一招在前殖民地香港行之有效，英國的寄宿學校在大陸推廣時，學券定價要比香港更高，下手要更狠。即使開了學，還要即刻想到有一天很快要關門，這時就要先讓大陸房地產公司在校園附近發展一座叫做凱撒大帝牛津豪園、或羅素徐志摩劍橋廣場之類的豪宅項目，攀附着寄宿學校，先讓他們炒高房價，暗中聯絡全國的頂級富豪如Jack Ma，十年之後，Jack Ma那時以您在英國的投資，當可獲封爵士了，我會撤走，屆時你把寄宿學校頂下來，可以繼續做下去，變成湖畔大學另一校園，也可以變成私人豪宅。

在大陸投資，要一條龍的看得通透，當真摸着石頭過河，十家哈羅加十家伊頓，也淪為落日西風殘照之下一座爛尾的廢墟。