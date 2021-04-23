是的，元朗7.21白衣人襲擊的連串事件中，第一個被定罪的人，是記者。

是誰在襲擊？誰提供車輛運載武器與疑人？整整一年，警察不查，或hea查，結果要記者去查究真相，《鏗鏘集》編導蔡玉玲成為事件中第一個被定罪的人。

罪名叫「明知而作出在要項上虛假的陳述」，即是車牌查冊填表時，剔了一個警察認為錯的格。

兩罪共罰款六千，你以為小事嗎，警察勞師動眾上門拘捕，做一場大龍鳳。

《鏗鏘集》團隊有關7.21報道，不畏強權、無私無畏、忠於事實，是調查報道的典範，權貴無力反擊，只懂出動法律武器，找個理由，對付提問題、講真話的人。

〈7.21誰主真相〉一集，橫掃多個新聞獎項，但香港電台要退出，不肯領獎，還說節目版權屬於港台，看來不想任何人領獎。恐懼得獎，害怕獲得肯定，天下奇聞。

香港電台說節目版權是我的，但當僱員被控，你又推搪與我無關，拒絕負責律師費。用完即棄，誓要明哲保身，此乃官場正道。

那位裁判官，能有什麼奢望。她表明定罪時「良好動機」並非重要，她不談新聞自由，不理會事涉重大公眾利益，更不會關心律政司選擇性檢控，簡單而言「犯法就是犯法」。法匠糾纏於表格中的選項「其他包括交通及運輸的事宜」不包括採訪，了解誰在運送疑犯也不屬運輸事宜，更把限制收窄至查冊資料只能作與個人有關之用途。

判決書最粗疏之處在要說明蔡玉玲「明知」而作虛假陳述，法官要在無合理疑點下證明被告有主觀犯罪意圖，這是普通法根本原則。對辯方所舉的案例，裁判官一句「背景完全不同」置之不理，沒一句解釋；轉而重複說明蔡玉玲用該等資料去做採訪，而非用作「交通及運輸事宜」，就屬「明知」。法官循環論證，不理會蔡玉玲一方多番說明查究運送武器疑犯也屬交通運輸事宜，也不理會查冊乃行之已久的調查報道一貫手法，控方根本難以無疑點下確證「明知」。

《鏗鏘集》團隊成員曾撰文記述前年7.21後，想起要蒐集街道上的閉路電視找出事實，於是幾個儍儍的記者匆忙跑到元朗乞求商戶提供錄影，過程中念茲在茲要趕在警察之前，因為據以往經驗如林子健案，若警察出動找錄影後，商戶都會噤聲，難再找到新證據。

現在回想起來實在太天真。7.21事件，警察沒有你們想像般專業，不用急，冇人同你爭，警察唔想知呀，儍瓜。

定罪後，蔡玉玲落淚。她的淚，不為自己而流，她為香港而哭。