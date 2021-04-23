女市長777連日遭各界恥笑，因出席博鰲亞洲論壇後發表謬論，吹噓「好希望見到香港青年人去海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」

網上一片熱議，KOL無一不揶揄諷刺：篡改歷史、欠缺常識、離地低能……相當熱鬧——因海南沒有「海南雞飯」，出的是文昌雞；海南又泛指「南洋一帶」，經新加坡星馬泰等地改良，以獨特配料如黑醬油、薑茸、酸辣汁吸引的美食，無骨嫩雞及油飯令人垂涎，亦港人所愛。

大家不能期望不懂買廁紙不懂用八達通的無知婦人，竟懂地理、歷史、美食淵源？太苛求了，連市長也做不好，還管別的城市？柒出國際？國產疫苗真有副作用啊。

昨天寫「打雞血」，這中國大陸大躍進時期全面推廣的亢奮自high療法，健身強體治百病云云。大家關注被洗腦的人，有否跟進被抽血的雞？

人人抱着小公雞在醫院門口排長龍，讓從雞翅膀下的血管內，抽取雞血幾十到一百毫升，然後注射到人體肌肉中，每周一次。當年舉國貧困，捨不得殺雞，也吃不起。得留牠殘命每周抽血注射，求個紅光滿面一時神氣。

被抽過血的雞，再壯健也不堪折騰，啼聲嘶啞，瘦骨嶙峋，腳軟空虛，站也站不穩，哪來威風？到了血盡，利用價值完了，把牠煮食，完全沒有香味。即使是海南島著名的文昌雞。

生肖屬雞的不懂得雞，目中無雞——不奇怪，生而為人也未必懂得做人，淪為禽畜，卻目中無人，苟延殘喘媚主求存，亦為常態。