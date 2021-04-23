很久以前就擁有一套魯迅全集，是當時人稱羅老總的羅孚用來和我交換一套徐復觀全集，所以不能算是贈送。

我對魯迅是有偏見的，他應該是民初以來最著名最有代表性的今人稱KOL青年導師的代表人物，但其人心硬如鐵；只要看他如何對待元配朱安便知，再看他與其兄周作人的老死不相往來，兩兄弟都三緘其口，雖說是一說便俗，但我怎麼也不相信魯迅沒有過錯，後來看到魯迅的元配所寫的個人悲劇新舊時代交錯的故事，魯迅恐怕作夢也想不到曾對她說「你名朱安， 家有一女即是安」的那位目不識丁的女子，原來曾短暫的在周作人的教導之下偷偷的學也能識字了，還看到了丈夫和許廣平之間的通信內容；魯迅不避她，蝦她不識字，隨意攤在書桌上，誰知她還留了這一招。

朱安所爆出的兄弟不合，其中原因是魯迅偷窺日本嫂子信子出浴，這一點頗搞笑也令人意外，道貌岸然的魯迅，怎麼可能做出非禮偷窺之事？而元配朱安守活寡至死，難道這是有人性的知識份子之所為？

朱安照顧魯迅的飲食起居細緻到無微不至，譬如說到為了增加病人的營養，這位周作人曾贈她八個字真言「質雅腴潤， 人淡如菊」的朱安，特地託人從家鄉寄茴香豆及魚煮筍磨碎了煮進為他煲的白粥裏。邁着小腳走十里路去稻香村買魯迅愛吃的甜點，好不容易才把這身患肺病的良人調理好，但也挽不回他肯正眼看她一下。

不管是不是朱安親自執筆寫下她在周家的點滴，與名人丈夫有名無實的婚姻這些編也編不出來的故事，一點一滴可見這位KOL其人真面目。