英國政府最新公佈了二月的樓價指數，西北部的按年樓價升幅達11.9%，為英國地區之冠。筆者亦看到大曼徹斯特有不少地區的買屋情況競爭激烈，通常放盤兩三天，中介已表示看房預約已滿；如果物業位置和保養良好，通常也有至少三四個買家出價，最後成交價亦比叫價高5至10%。

去年至今，筆者亦不斷在尋找英國物業投資機會，雖然在曼徹斯特已有數個物業出租，但我仍然看好英國樓市和被英國物業的租金回報所吸引。由於大曼徹斯特的樓價升幅顯著，但租金升幅仍未追上樓價升幅，要找到租金回報達六厘的選擇已非常少，而且儘管開價低，投資者們都紛紛出價導致最後成交價偏高。所以過去一年，我便著手研究蘇格蘭特別是格拉斯哥的物業，希望可以有效地增加被動收入。

雖然香港人對蘇格蘭的印象不內外乎偏僻、風景好、專門出產威士忌；其實格拉斯哥為英國第四大人多的城市，經濟上格拉斯哥的人均GDP在英國排名第三。格拉斯哥擁有四間大學，其中格拉斯哥大學是英國第四古老的大學，在世界前100名大學中名列前茅。格拉斯哥人中近一半受過高等教育，成為英國最優秀的勞動力之一。

從經濟上和教育上，格拉斯哥都是不錯的選擇，但樓價方面卻比愛丁堡平均便宜約十萬英鎊。

格拉斯哥的分層單位比例較高，達到大概四成，而不少也是政府興建的房屋，轉為私人持有時售價亦十分便宜。另外由於低價單位比較難造按揭，而格拉斯哥以前亦未有效吸引到國際投資者，所以有很多一房和兩房的售價是低於十萬鎊。

在蘇格蘭買賣物業方面，賣家賣樓時需要提供買家測量報告，能令買家出價時更能掌握樓宇的保養狀況，亦令格拉斯哥的平均賣出房屋只需十六天，比英國平均少大概十四天。另外蘇格蘭的物業絕大部分是永久產權（Freehold） 而非土地租借權（Leasehold）。永久產權的好處是完全擁有該物業，不用擔心房產的價值會隨着租約年限減少而降低和不用交地租予地主。

去年中我已購入一個格拉斯哥的分層單位，距離市中心十分鐘車程，兩房約六百平方呎，有一個三百平方呎私人花園，成交價為七萬四千鎊，成交後兩星期有四組客人有意承租，最後我選擇租給在格拉斯哥大學工作的一對年青人，租金回報為9.4%。至今交租準時，保養物業得宜，暫時看是一項不錯的收租物業。

不少香港人可能已在大曼徹斯特或倫敦投資或購入自住物業，若然想增加英國物業的資產，雖然蘇格蘭的稅制和法律上與英格蘭不同，但如果花時間去了解，蘇格蘭的格拉斯哥也許是香港人增加被動收入的不錯的選擇，有機會會在此跟大家分享稅制、法律、地理上的知識。

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