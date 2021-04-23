前晚網友傳來鏈結，緊張兮兮告知：「梁振英點你名，點算？」我冒着拉低智商的風險點進去看看。

原來4月20日和21日，梁振英好像某些人打了科興針一樣，興奮若狂，連環在Facebook公佈一個開心大發現：「蘋果日報轉軚，不敢再堅持用『#武漢肺炎』，全面改用#COVID-19，瞬即在一眾蘋果的專欄作者之間發揮巨大的寒蟬效應，最近3個月用『武漢肺炎』或『武肺』的 #蘋果專欄作者全部跟著轉軚。」

梁先生點我名，指我是近月用過「武漢肺炎」的作者之一。我知道回應他是非常無聊，但為了留下歷史紀錄，只好勉強講幾句。

一、梁先生前一帖才言之鑿鑿，聲稱蘋果專欄作者「全部」轉軚，殊不知後面卻有一帖：「今天的蘋果日報剩下一名專欄作者『抗命』，繼續用『武漢肺炎』四個字，這人是 #高慧然。」原來「全部」意思不是「全部」，長知識了。明顯自相矛盾，不知所云，梁先生仍然若無其事，未免太侮辱梁粉智商。

二、蘋果沒再用「武漢肺炎」，我是看了蘋果廣告統計員帖文才知道的，何來「跟著轉軚」？前幾天本欄寫抗癌、Thomas More、馬雲、懼內、法官，一概與疫症無關，「轉軚」從何說起，有什麼事實根據？梁先生問過蘋果「全部」專欄作者沒有？

我作為當事人，相信有資格戳穿梁振英的謊言：專欄寫了六年，我從未收過任何明示暗示，說什麼字眼可寫，什麼不可，所謂「跟著轉軚」根本是無稽之談，是假消息。當然，做慣奴才的人，一輩子只懂得「跟着轉軚」，就以為全世界一樣，奴性限制想像，我理解。

三、「國家領導人」必須謹言慎行，但梁先生容許自己的帖文一而再犯下如上所述的低級錯誤，被人一戳即破，有沒有考慮國家的利益呢？梁先生發了這麼多帖文，大肆宣揚媒體的恐懼，讓國際社會知道香港的新聞從業員很害怕，專欄作家很害怕——我真係好驚，現在考慮按梁先生提示「轉軚」——豈非予人口實，讓西方列強更理直氣壯圍堵中國？

最後，讓我提一提梁先生：台灣政府還在用「武漢肺炎」四字，您是否堅決保持沉默？