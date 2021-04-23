正如茱莉．倫敦（Julie London），傑克．倫敦（Jack London）也不是英國人，並且同屬美國西岸加州。

識Julie London，因為香港的黎愛蓮（Irene Ryder）唱了她的Cry me a River；至於Jack London，則是因為讀過他的〈野性的呼喚〉（The Call of the Wild），中學時的課本，都是舊水回憶。 近來喜歡談動物，尤其是狗，所以和大家說說〈野性的呼喚〉。我以前當益智動物書看，近期則多了點感觸。

〈野性〉於1903年寫成，故事設定在1890年代，背景為加拿大育空（Yukon）區域的克朗代克淘金熱時期（Klondike Gold Rush）。戲軌由一頭叫阿畢（Buck）的聖班納犬（St. Bernard）擔綱，牠原為富貴家庭的寵兒，有日給壞人擄走了，賣豬仔去了苦寒的克朗代克給人當雪橇犬，數易其手後遇上了善良的主人John Thornton，一方面是訓練和合作，另方面亦讓牠逐漸尋回野性，Thornton後來遇壞人害，阿畢則最終擺脫了人主的束縛，隨狼群而去，回復動物自然本性。 小說自1923年便有默片，去年則有桑德斯（Chris Sanders）導演，夏里遜福（Harrison Ford）演John Thornton的電影版本，我捧福伯場，看了；看電影與阿畢，除了仍有暖心的感覺外，還悸動了另一度空間。

這是狗狗上山下鄉的故事。

曾經一段時間，西方社會比其他地方富裕、文明，但亦帶來了規範和束縛，傲慢和虛偽；一些前衛藝術家、文人、知識分子對相對原始落後地方，充滿好奇與探索野心，並且向草根社會階層下移，以抗衡養尊處優的小資產階級生活，叫做「擺脫文明，返璞歸真」。他們這些籠統稱為回歸原始主義（Primitivism）的作品，我憑印象數數，遠的有19世紀末的高更（Paul Gauguin），去大溪地畫土女，同期有盧梭（Henri Rousseau）畫叢林，畫慌失失的〈雨中之虎〉”Tiger in a Tropical Storm”；步後塵去大溪地「回歸自然」的還有馬龍白蘭度。當然，最形式化的潮流，還有天體營，幕天席地嬉皮士。

傑克是他們的同路人，是左膠啟蒙，是用狗來說上山下鄉故事的先驅，難怪一段時間，西方毛左如希拉里等，對我們偉大舵手發動了知青下鄉，親近工農兵，勞動令養尊處優的知識分子回歸原始主義，重拾動物本性，佩服得五體投地；如此受主席魅力吸引，相信是認為我們主席的宏觀遠見，和傑克．倫敦，有共同的震盪頻率。

評論說，傑克．倫敦的〈野性〉，是關乎生存與及回歸原始主義的一本小說（a return to primitivism）。文學評論家唐納德．佩澤爾（Donald Pizer）是傑克專研，他說〈野性〉一書要說的，是只有強壯，精明，與狡獪才可以生存，尤其是在獸性的時代。

我養過聖班納，個子巨形，相貌敦厚，對小朋友斯文友善，怎樣都看不出傑克描述的阿畢，會殺人，會爭做大佬稱霸，只聽過很多他們在阿爾卑斯山脈上拯救危難者，用身體長毛暖人的故事。

或許那只是傳說， 又或許，如阿畢，遇上惡劣環境，獸性時代，雖為生存而稍兇，但仍能存一點善良本性。

英國的布里斯托（Bristol）這個城市，以前是販賣非洲黑奴的集散地，有阿畢被賣豬仔一般的歷史陰影，前一輪有示威者被警察追打，影片流出，有警犬叼上了警察的手勸阻，行狗諫，看來是一隻精明，有獨立思考能力的機靈狗。

我看這條影片，一面暖心，一面悸動，這話怎說？

暖心的是，英國的警察愛示威者，警犬愛警察。因為慈愛，所以重打，亦因為慈愛，所以緊咬。唔信？

你看看大西洋彼岸的弗洛伊德案，跪人條頸的白人警察Derek Michael Chauvin，就是欠了狗諫，今次大鑊鳥，相信拜登政府，左膠法官及其一眾陪審員，會把他祭旗重判，二級謀殺罪……二級過失殺人罪……，唉！

狗真的是人類的最好朋友。

今次警犬叼警察的手，時值黑夜，畫面質素低，狗身影也黑鼆鼆，非洲黑人黑夜打烏鴉，甚麼都看不清楚，斷估是德國牧羊犬。

從英國人用犬，可見世局的發展，英國的警犬早期用的是拉布拉多（Labrador），很友善，我也養過，懷疑他們會為入屋爆竊的賊叼拖鞋。現在用的，應該是更進取的狗種了。

以前英國的警察不配槍，拿着支警棍可以行咇，今日不能不荷槍實彈。社會不安，反恐……正如傑克．倫敦〈野性的呼喚〉所倡議的，只有強壯，精明，與狡獪才可以生存，尤其是在獸性的時代！