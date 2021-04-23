最近對時間的概念顯得很模糊，經常有一種回頭已是百年身的感覺，盡管不過是半個月，或者一個月的光景。香港愈來愈似一輛全速發動的列車，朝着前面的倔頭路俯衝；車上一眾乘客恐慌，愈清醒的人愈是痛苦焦慮。回想由三月一號至今不過五十幾天，我就在同一個法院裏，目睹幾個界別相繼陣亡。行裏有口皆碑的人被送上法庭，面對裁決全部罪成，西九龍裁判法院三樓的一桌一椅，我不敢想像吸收了幾多強權的歪理和不義的指控。

47人初選案的保釋庭上，立法會議員、區議員、教授和素人被拘押，818、831集會案九人全部罪成監禁，李柱銘和吳靄儀也不例外（兩人獲判緩刑）。 去到昨日，香港電台記者蔡玉玲（包包）因為721元朗白衣人事件進行車輛查冊，最後亦被判有罪。不過五十幾日，政府已經用利刀清剿了立法會、法律界，還有第四權的新聞傳媒，這種速度之快，手法之狠，令香港人難以接受。

前日的法庭坐滿了逾百人，被告家屬位置上，坐的是包包的好朋友，是記者。記者席上，坐的是不同報紙和電視台的記者，公眾席上，坐的是很多傳媒的前輩，他們曾在天安門採訪過六四屠城，曾於北京採訪過中英聯合聲明，也於九七採訪過香港回歸。下午三點四十五分，裁判官宣佈包包罪成。辯方大狀接着站起來求情，求情內容是包包以往製作的節目所獲得的國際新聞獎項名單。現場眾人垂淚，哭的是記者採訪有罪，也是由法庭判決香港新聞界採訪罪成。香港已死這四個字講了很多次，直到今日我才明白，一個城巿的死亡原來是一層一層的，有如洋葱一樣，一層一層把你剝掉，一層一層把你消滅，去到最後香港不止是死亡，而是從此消失了。