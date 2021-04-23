薛寶釵深諳慎言的藝術，但其實曹雪芹第一個提點的是林黛玉，越劇《紅樓夢》一開場，女主角尚未正式亮相，幕後伴唱的女聲保送離巢乳燕進榮國府，已經開門見山叮嚀「記住了，不可多說一句話，不可多走一步路」，原著寫得更詳細：「這林黛玉常聽見母親說過，他外祖母家與別家不同，他近日所見的這三等僕婦，吃穿用度，已是不凡了，何況今至其家，因此步步留心，時時在意，不肯輕意多說一句話，多行一步路，止恐被人恥笑了他去。」人際關係煩不勝煩，古今中外莫不如此，內向少女張愛玲參加徵文比賽，便坦言「在沒有人與人交接的場合，我充滿了生命的歡悅」，可惜社會不是獨家村，不必拋頭露面還罷了，出得嚟行，周圍除了人還有豺狼虎豹，保命比什麼都重要。微時應該謙卑、得意更不可忘形的道理家喻戶曉，能夠身體力行的卻不多，有時只為貪口爽或者口賤，不免陰溝翻船——我當然承認「中國金融沒系統性危險，因為根本沒有系統」這種擲地有聲的金句，俏皮媲美王爾德，然而一言既出螞蟻難追，調戲方丈後患無窮，值得嗎？

同樣帶住嚴格閨訓入豪門，為什麼寶釵廣受愛戴而黛玉孤清清路靜靜，真令或深或淺的公主病患者警惕。你看，仙氣的她開頭也是很有修成正果潛質的，第一次拜候舅母，縱使室內無人也依足規矩，就像四處安裝了閉路電視，稍有差池立即被虎視眈眈的評審DQ：「老嫫嫫們讓黛玉炕上坐，炕沿上卻也有兩個錦褥對設，黛玉度其位次，便不上炕，只向東邊椅上坐了。」