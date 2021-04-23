我為食，所以旅遊其中一個目的是去當地享受美食。比如去韓國，我只有一個理由：吃醬油蟹。幾年前去了一個星期，我真的每天白天必有一餐吃醬油蟹，再加醬油蟹宵夜，吃足一個星期，至今回味不已。

去台灣的理由就有無數個了，其中一個理由是吃台灣火鍋。無論在台灣呆多少天，至少會有兩餐一定要吃火鍋。首推麻辣鴨血鍋。

台灣火鍋那麼美味，又具特色，我沒想過仍會有空間讓中國火鍋進駐。而且分店幾乎遍及台灣各大城巿。以為幫襯中國火鍋的都是中國移民，錯了，不少台灣當地人熱烈追捧。甚至不介意在滿佈監視器的環境下進餐。有年輕的台灣人說不擔心被監控，「反正我們也沒有為非作歹啊。」說的時候笑容滿面，一臉輕鬆。反送中之前，香港的年輕人也是這個樣子的，周末最開心的節目就是約上三五知己去大灣區消費，去深圳吃海底撈，單純而麻木。以不關心政治為榮，直至某一天，發現不關心政治的後果，是失去政治權利，失去人身自由，最終失去賴以生存的家。

最初吸引香港年輕人的東西，跟現在吸引台灣年輕人的東西一樣，廉價的美食、輕鬆的娛樂、中國的電視、淘寶的商品……從生活細節一點一滴慢慢滲入，從改變你的生活品味，到改變你的價值觀。

台灣人，香港人的教訓還不夠深刻嗎？

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