網上看蘇富比中國字畫拍賣直播，競投來自現場、電話和網上，旁觀如身歷其境，十分好玩。

拍賣講情緒，競投拍品的人，除了自己做好功課，在心裏打好了一個預算之外，臨場的氣氛也影響情緒，競投氣氛熱烈，激動起來，或為心頭好，或為爭一口氣，希望自己出的每一口價都是可以奪得心頭好的最後一口價，忍不住便會多叫了幾口，越烘越熱。反之，如果競投氣氛冷落，情緒也會受影響，這時候便讓撿漏的人有機可乘了。

所以一件拍賣品是否能賣個好價錢，也就要天時地利人和配合，三者相濟便是運氣，你爭我奪才能激發鬥志，由此看拍賣也能看出人性。

中國字畫價錢落差極大，幾萬一幅至幾千萬一幅都有，有的畫家兩千港幣一口都令人猶豫，有的畫家幾十萬一口也叫得此起彼落。有名氣的畫家獨挑大梁氣勢如虹，但名氣畫家聚在一起合作則不但得不到名氣相加之利，弄不好還會互相連累，比如此次拍品中有一份張大千、溥心畬和黃君璧合作的冊頁，小中見大，很是耐看。張大千、溥心畬有「南張北溥」佳譽，加上教過宋美齡書畫的黃君璧，合稱「渡海三家」，各有名氣，各擅勝場。

但一本精緻的冊頁結果拍得的價錢，跟張大千在家宴客寫給廚房的一張菜單真跡差不多。可見三個臭皮匠合作可能會變一個諸葛亮，三個諸葛亮攜手，卻隨時變成一個臭皮匠。