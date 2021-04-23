那晚飯後，家姐叫我自己在雪櫃拿出生日蛋糕。曾經，家中從請帖得來的餅卡都會全數給我，嗜好是一個人一次過食一打西餅，回想只覺恐怖。現在生日蛋糕倒愈買愈細、愈精緻，大家都要減糖，「唔甜」成了評價蛋糕的最高標準，不禪不玄不高深，從一個蛋糕已能欣賞淡之可貴，起碼可減少暴肥恐懼，連帶生日也想淡淡流過，不必虛耗。

點了蠟燭關了燈，暗暗火光，不覺把雙手放枱，開始摩擦，並用羅蘭問米的聲氣對住蠟燭說：「我喺下面過得好好，好食好住，你哋唔駛掛心。」家人大笑。身旁還是開着紅燈的神樓櫃，阿嫲黑白照就在上頭。她知道應該會說：「啋！大吉利事。」

有古人把生日視為「父憂母難之日」，但除了紀念，還可有什麼意思？那晚想起周處除三害，回家重讀《世說新語．自新》這故事，小時在學校被迫學，沒感覺，大了回頭，有三句卻在腦中化成電影場境。人被時間扯着向前走，注定不斷舊，怎會新？答案是改過，不假外求，自己拿走害蟲重新開機。

周處年少時是村中惡覇，村民都怕，視他與蛟龍、老虎為「三橫」，以周處居首。村民說服周處殺虎斬蛟，暗自希望三橫餘一。他答應，先殺虎，再在水中與蛟搏鬥三日三夜，村民以為二者俱亡，三橫全去，喜出望外，開派對慶祝。周處最終卻殺蛟而出，「聞里人相慶，始知為人情所患，有自改意。」

就在周處英勇從水中殺出那一刻，江邊竟無守候的觀眾從低頭失落中發現他奇蹟生還，一起鼓掌，也沒小朋友突破父母管束上前擁抱。他渾身濕透，傷痕纍纍，只在漆黑中瞥見遠處燈火通明，走近少許，離遠聽見歡樂聲，中間夾雜自己名字，生還最大意義，是可目睹旁人慶祝自己死亡，以及緊接而來的失望——他每走近一步，村民心中的太平就消減一分，直至親眼見到他站在目前，派對便同時結束，景象多淒美。

不肯定為何無端記起周處，大概覺得性格可改善處不少，也有自改意，想起S的賀壽訊息。向來不記朋友生日，朋友知我生日者亦不多，有次閒聊偶然發現跟S同一天生日，覺得真巧。數學上的”Birthday Problem”說，雖稍違直覺，但撞生日其實不難，只要一間房內有廿三人在一起，其中二人在同日生日機率已大過50％，有六十人則幾乎100％。但當日在座只有五個朋友，機率是2.7％，用非數學語言來說，也算有緣。

她說「祝我們一起繼續大無畏」，客觀環境大家明白，但「繼續」預設我本已大無畏，其實不，回覆說「祝我們一起繼續無無謂謂」，對照當下這或許更難。再想，能在個人層面有些小無畏也不錯。近年最珍惜的興趣，是書法，自小家人都笑我的字像十號風球，出名核突，學書法單花在改字形的氣力不知比常人多出幾倍，但慶幸在這個每天內容滿到瀉、壞新聞浪接浪的世界，找到一樣純形式、只關乎線條的活動來平衡，簡直是個逃生門。

但可能一直太重視知醜，覺得仍未像樣，書法甚少予人看，朋友說那是心魔，對，或是另一種無謂。周處找人懺悔時說「欲自修改，而年已蹉跎，終無所成」，我心頭不高，不指望有成做書法家，字能寫得「不俗」已經不俗，也是時侯候學懂不怕醜。

早幾天見一meme，下面是哈利波特，上面怪獸不知是誰，朋友解釋那是專捉逃犯的Dementors，正恐怖地說「我專門吸啜人類嘅快樂」。哈利波特答：「我係香港人，你搵第二個啦……」。苦笑。形勢所迫，幾多人他由他在，無緣自由安守故地，甚至無法繼續興趣，無奈放棄人生職志，仍有一二事可孜孜不倦的，不論跳舞、煮餸、玩桌遊，應放輕包袱，從中找到更多自我轉化的餘地。抄下《世說新語》那三句作文章配圖放網上，算是今年的自新。