蔡玉玲不是第一個以記者身分查冊，卻是第一個查冊罪成的記者。昨天竟然有人說，「還好，只不過罰六千元，不必哭哭啼啼的，又來新聞自由已死」。

新聞自由未死，香港就先死在眼中只看見錢的人手上。新聞自由如果死了，驗屍時候，此人可能會宣告在屍體上發現胃部殘留沒消化完的六張金牛。此人早前也曾替流水集會九人案發聲：「還好，有幾個獲判緩刑，李柱銘吳靄儀不必坐牢，證明法治還在。」

竟感覺不到個別人士坐牢、對政權帶來什麼代價的計算機，不應該存在法官心裏；竟不知坐定了這罪名，對他們來說，不管有沒有自由，都是戴罪之身。對所有人來說，集會遊行前路處處陷阱，更不知道會成為以後參考案例判案。

記者查冊罪成，往後揭發內幕的代價，遠比六千元昂貴。業餘精算師算帳算得那麼精明，怎麼沒計算律師費，以及纏訟的精神成本。一起訴，警方與律政司先贏你一仗，濫於控告，會嚇怕多少人放棄，怎麼又不精算一下。

錢當然很重要，連員工都要自費付出不過關節目的成本，廣播處長當然不會替外判編導負責罰款以及訟費。抽起一二三四五集，再抽刀斬殺最受歡迎節目，然後收縮成本，斷絕港台製作資源，一集鏗鏘集成本三四萬，便宜過簡潔MV、藝人梳化收費，缺水員工撐不下去，就不必你抽刀，唯一選擇就是離開。

說到哭哭啼啼，蔡玉玲的眼淚不只為自己而流。業餘精算師只看到「精華」部分，不願花時間看完整發言，不然也會增加對法例條文的理解，判案的根據，也會意識到事態嚴重。

哭完了，她還發出最犀利的啼叫，喚醒所有想繼續做自己的人。她會繼續當新聞工作者，可是平台不必是港台。港台若是代民間發言的大台，在沒有大台的時代，還有太多平台可以生存下去，若新聞平台全被打壓，不必掛新聞台之名，也可行新聞之實。

這六千元告訴所有人，不必再對港台存任何奢望，國教最初可以化整為零，再化零碎為完整，流水式平台，也隨時可以化身為沒有統一招牌的連鎖店，有心人都可以成為股東。

這六千元最大價值在於敬告所有人，721元朗事件，警方不介入，深入調查真相的人，竟成為第一個被起訴被定罪的人，同時也警告港台以至政府高層，抽刀、斷水，水更流，而且是細水長流，靜水流深。