窗外，夕陽西沉，天際翳暗，暴雨快來了。咖啡屋內，兩位中年男人對座而談。其中一位，方臉虎眼，英氣颯颯，指手畫腳，說個不停；對座文士，身材瘦削，垂首聆聽，不置可否。乘對方稍歇住口，打岔道：「王導演，是不是照你剛才所說的寫下去？」「當然，這是最後一稿，不改了，再改，烏龜！」導演拿起面前咖啡杯，湊近嘴邊，大大喝了口，向住中年文士，道：「西城兄，喝呀，趁熱！」八八年，夏去秋來日，王鍾跟我困坐太子道咖啡屋，苦磨劇本，每隔一天，就在這裏傾談。咖啡屋真是好地方，清靜優雅，附近不少明星都會來光顧。在這裏，會看到苗金鳳、李菁、何莉莉、謝賢……星光璀璨，刺得眼睜不開。要靜，只好挑角落座位。兩個月前，接到新藝城製片電話說，王鍾找寫劇本，首趟會面，便是咖啡屋。他客氣地說：「沈先生看了你的《龍虎風雲》，十分喜歡，希望你能為我寫個劇本，大家上海人嘛，容易弄！」 寫劇本嘛，分什麼上海人、廣東人、潮州人？有識見的，外星人可也行。王鍾誠懇真摯，或能擦出火花，即趕不過《龍虎風雲》，也不要遜色於《赤膽情》。不提還好，一提《赤膽情》，王鍾無名火起，臉色刷青，我熱面孔貼着冷屁股。原來那時，他跟李修賢鬧不和。

王鍾隨即對我說了一個故事，警匪對碰，一聽，不錯，回去寫故事。隔幾天交王鍾，一看滿意，於是大、小分場，兩個星期弄妥，遂入正題——寫劇本。嘿嘿！噩夢開始！按小分場寫了四幕戲，Ok！no problem！接寫五、六、七、八場。第三天，電話來了：「老地方，三點見！」王鍾拿出我寫的劇本，不少地方用紅、藍筆畫着。這裏要改，哪裏要刪，怎麼刪改？王鍾伸個懶腰：「沈兄，你是編劇，想一想吧！」三天後，電話一通，原來又要改。啥事兒？回說昨天跟朋友吃飯，他們給提供了不少好意見。無奈，按意見再改，自此，朋友意見多若天上繁星。三個月，前後寫了五個劇本，僅收一個的錢。最後，戲拍不成，好人王鍾也漸淡出。