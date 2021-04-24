昨天所說別管執筆者是否真為朱安本人，但她這可憐的一生，嫁給一個名人才子魯迅，過的是怎樣的日子？人前是那個時代的KOL青年導師往來無白丁，是那麼多人的偶像，但對待一個弱女子竟如此慘無人道；和自己的哥哥周作人從搬去同住到後來交惡到老死不相往來，此君人品究竟如何可略窺到八九不離十。

似乎每個時代的才子家中都有一個朱安，但未必如朱安一般待遇，如妹仔、如傭人、如丫環，無聲無息的存在角落裏，丈夫死後連粗茶淡飯都未必顧得上，把自己縮小到零，只有默默的付出，至死也沒有回報，也難怪她發出一聲幽怨的哀嘆；你們保護魯迅的舊文物，我豈不也是他的一件舊文物？

多年前曾參觀過魯迅的故居，也看過他家院外的一棵棗樹，另一棵也是棗樹的風景，百年故居、百年老樹，人亡物在，風景不殊正自有山河之異，那狹窄的格局，令人透不過氣來，能孕育出他這樣空有才高八斗卻無人性對待結髮妻及兄弟的才子。一套魯迅全集，至今也不曾好好看完不是沒道理。一向所信奉的是好的作家先得要是一個好的人，叫我如何心悅誠服的看下去？

俱往矣，一個大時代的小悲劇，一個KOL背後小人物的悲涼不足為外人道，但始終會為人知道而會同情的一個無辜女子，在舊社會禮教下， 無力衝破樊籬，只好無奈的過完了悲慘的一生。

本來有能力可幫她解困的人，冷眼相望着而且無恥的享受着本不該屬於他的種種照顧卻說她是母親大人給他的禮物；吃人的禮教，不該發生在青年導師時代先鋒的這位受人敬仰的KOL身上。