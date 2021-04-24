親愛的，知道了你在那兒睡得不好，但心情倒是開朗的，大概應了長毛最喜愛的「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」——的確有氣概，可是他身體最近也差了，猶幸仍有力喊一句「和平示威無罪！」才安靜坐下。那天散庭，你轉向內部通道，我轉向犯人欄出口，說不出話來，那一刻的迷惘，久久不能平復。

忘了誰說，需要有人坐牢，也需要外面有人做事，真體貼極了，我就權當代你多做一份工吧。

第一當然要好好準備上訴事宜，以及向更多人解釋發生了什麼事。定罪、判刑兩份判案書後果嚴重，《眾新聞》的社評一語中的。

「法院的裁決明顯偏離香港司法慣例，違反了國際人權標準，侵犯了公民和平集會示威的權利……818集會進行既無任何暴力成分，亦無即時暴力風險，法官僅憑社會氣氛動盪的宏觀背景因素，便把多名向以和平理性稱著的泛民領袖重判，明顯違背了《公民權利及政治權利國際公約》的均衡準則（proportionality principle），對集會遊行自由作了過度限制。」

此案的「泛民領袖」只有數名，但群眾卻是百萬之數；「組織」未經批准集會判刑以18個月監禁為起點可免，但「參與」遊行以12個月為起點卻是難逃，若不挑戰這個量刑，從今而後，只要警方反對，參加遊行集會就要預備入獄，還有什麼集會自由可言！

和平示威判入獄已是在國際人權法鮮有先例，更何況以12個月為起點！但法庭漠視國際人權法案例並非出於疏忽，而是刻意。審訊中，多位辯方資深大狀詳列大量案例，法官判案書輕輕一句國際案例對香港法庭「沒有約束力」就擱下不理——這與香港上級法庭的一貫習慣不符。這也等於說，香港市民不受國際人權法保護！就此一點，也必須上訴。

但對我來說，最令人不滿的是法庭在判案書顯示的態度侮辱了香港市民。首先，群眾被看成潛在的公安危險，一旦大批集結，多麼和平也得看作隨時變為暴徒。但更大的侮辱是當市民是羊。法庭譴責「泛民領袖」罪加一等的理由，在於他們利用自己的知名度，號召了無數市民上街，因而造成浩大運動、擾亂全香港交通。香港市民遊行示威，每名市民都是為了要表達自己的意見，有意識地行使自己的言論及集會自由，有意令政府看見民意有多浩蕩而絕不是為了追隨什麼領袖！178萬人上街，代表178萬人的意志，要政府重視。數目愈大，政府就愈要重視，而不是視為要重手對付的公安威脅！香港人和平克制，龐大民意，反而被視為罪證，反映的是威權主義的思想。

有種學說，培根為其中表表者，相信大自然的真相是明顯可見的，不必講理，只需消除一切偏見真相便昭然若揭，所以沒有偏見的人就是最有資格判斷是非真假。套用於現今，一般人以為「政治中立」就自然公道。其實「政治中立」往往只是代表脫離現實又以為毋須印證的政治觀點。

你我年紀不小了，多多保重！