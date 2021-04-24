真有趣了，明明是香港市長，怎麼777總是對本市充滿恨意，詆毀砸爛，反而到了任何一個大灣區城市，不說什麼廣深珠海佛山東莞江門……了，連海南島也hard sell，極力推動香港青年去當地實習、就業、創業，享受椰林樹影。

天下之大，不放眼世界，是除了大灣區，又可在塵世哪個地方落腳？不知丈夫和2子擺脫英美外國勢力後，杳無音訊，是否亦同享大灣繁華？

海南島沒有海南雞飯，椰林樹影不能過世，何況海南的椰青水濁而帶酸，不及泰國椰青清甜，要旅遊、創業、長住，選擇太多。

不過海南島並非一無是處，到底亦是有旅客走動的地方。要說成「中國南海上一顆璀璨的明珠」，沒人阻止你。陽光海灘園林寺廟景點海鮮美食都有，且別具特色：──

（一）網上宣傳的文昌雞、加積鴨、和樂蟹、東山羊又被重提，但別忘了海南的海鮮超鮮美，且是重大商機──一切以「時價」收費，假日劏客，數人一頓飯，動輒一萬幾千甚至x萬元，賬單一上，爭執官司隨至，年中不知多少羊牯水魚。

（二）海南色情事業發達，多年前的三亞「海天盛筵」事件，遊艇飛機房產展會，盛筵荒淫無道，名流明星嫩模富二代紅二代，和3天掙了60萬人仔的「海南雞」，濟濟一堂，滿地衛生紙安全套……還有今日……

（三）根據新浪新聞及其他資訊，常見領導受賄，艷聞四散之報導，難分真假？但也得分一分，方便創業。

（四）海南是古代四大流放地之一，荒遠貧瘠偏僻，連蘇東坡也熬過逆境──讓港青到「天涯海角」實習嗎？