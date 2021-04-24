香港電台蔡玉玲小姐因追踪「七二一」事件被告上法庭，蒙冤被判罰款，結果雖在預料之內，但令人憤慨。

蔡小姐在庭內庭外流眼淚，我感覺她不是在為自己流淚，她是在為香港流淚。

分明她是為香港人追查一件黑社會作惡的案件，在追查過程中，她運用記者慣常的偵查辦法去做事，從前完全是正當的，在今日香港變成犯罪，那是誰變了？蔡小姐沒有變，先前怎麼做後來也怎麼做，只是警方變了，特區政府變了，法庭也變了——歸根結底，就是香港變了。

從前香港是有公義的地方，現在公義沒有了。公義是什麼？人人皆知是對的，那就是對，人人皆知是錯的，那就是錯，這就是公義。法庭就是為公義而設，法庭上就應該有公義。

黑社會公然糾集，光天化日之下行凶，誰敢說他們是對的？港英治下，甚至「回歸」初期，若有黑社會作惡，香港警察就要犁庭掃穴了。現在黑社會作惡理直氣壯，香港警察辦案卻莫名其妙了。查個車牌很容易，至今案情無下落，反過來，告追查案件的記者動作倒很快，這有公義嗎？有天理嗎？

蔡小姐根據視頻去查冊，那個視頻警察也看得到，怎麼不是警察去追查？警察不追查至少是懶惰失職，記者幫他們查到了，警方應該道謝，頒一個「除暴安良獎」給蔡小姐，那才叫做有公義。

警察不但不感激蔡小姐，反倒把她告上法庭，法官也妙，說了一大堆我們聽不懂的理由，就把她定罪了。現在的法庭，也是越來越深奧了。

黑社會成了「英雄」（何君堯語），追查黑社會的記者成了罪犯，人妖顛倒，是非黑白標準大變，這就是今日香港的現實——公義不在了。

獨裁政府不明白，公義雖抽象，但也很實在。公義虛時，就是蔡小姐受審時，人民赤手空拳，政府手段可以很毒，但公義實時，事情就不同了，那是怎麼樣，就沒有人知道了。