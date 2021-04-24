四月奧斯卡，六月飛霜，不盡相同，都冤。疫足超過一年，封城、禁入影院、停止電影製作，太陽照常升起，每年的奧斯卡卻不再如儀，失常地由二月社交距離至如今四月底舉行。更失常是香港不再直播頒獎典禮。然而香港失常，又豈止一個奧斯卡。

超過12年了，在本欄預測奧斯卡，就算世界失常，如韓麗珠說，「維持正常生活才最重要」，「在我能力範圍內，我希望表裏如一地過活」，是神婆，便好好問米，查冊吓今年的賽果。

最佳動畫 ：《靈魂奇遇記》，上個月我已率先張揚。用Soul jazz講人生，用爵士樂講當下，「活着」的意義在於一刻盡情。追夢，但不止求追夢，找真諦，問夢和真諦有幾多種。過程，已是目的。一套動畫舉重若輕說禪趣，無常之中「行住坐臥是禪」，能執着能放懷，真自在。以畢加索立體簡約主義畫「神」，對照繁華紛雜的紐約街頭人間，視覺畫功都是盛宴；相信順手袋埋最佳配樂。

最佳男配角：Daniel Kaluuya《Judas and the Black Messiah》。可以超肯定，這項競爭頭崩額裂，波叔在《芝加哥七人案：驚世審判》搶鏡兼上身，幾場法庭戲可以鑲起來貼堂表揚，睇到嗒嗒聲；另外Leslie Odom Jr.和Paul Raci也出色，但是提名級出色，不是攞獎級。Kaluuya的角色太多表演空間，一個充滿色彩，激情、理想和愛恨不停放煙花的人物，單看劇本已經摘了半個獎，睇埋演出全個寫咗佢名。

最佳女配角：尹汝貞《農情家園》。這選擇有點糾結，我的首選是Glenn Close，《Hillbilly Elegy》中脫胎換骨的造型，咬碎全棚牙的入骨演技，鄉下婆的粗獷與真性情，連走路的背影也有表情，斷斤秤她稍勝。但尹汝貞「韓國版梅莉史翠普」的花朵不是浪得虛名，片中與小男孫鬥百厭，可愛自然討好，韓國人膚色大同下在美國尋找Field of Dreams，她獲獎既令奧斯卡光譜擴闊，又高奏種族共融，延續去年Oscar及全球影視韓風。兼且姥姥不久前有限英語致謝BAFTA贈獎，感謝英國人咁“snobbish”都投我，人氣及率真指數急升。Glenn Close還輸在參賽作品口碑麻麻，奧斯卡一向睇埋呢樣，碟牛肉炒芥蘭反應一般，條菜識飛都冇用。

最佳男主角：Chadwick Boseman《藍調天后》。此項是Anthony Hopkins和他之爭，論擔起頭家，老影帝鶴健士勝，全身功力鈴鈴查查一件不留盡地曬冷，老人失智的荒寒有枯葉飄過。《藍調天后》有Viola Davis幫補家計，但Boseman兩場重頭搶分戲，講童年慘案家族血仇，道出白人歧視肆姦肆殺，更背負黑人歷史創傷，屈辱與斷腸交加，他掏心掏肺由斯文仔變身六月飛霜血濺桃花扇，睇完你摸吓自己塊面鮮血未乾，腥腥哋。再講，一個已經拿過，一個早逝死咗，如果平手，投票定必追封，加持不可能再參賽那個。美國本土風頭火勢，Black Lives Matter、Black Prize也matter！男主配角都由黑人勝，預咗還。

最佳女主角。大鑊。極愛Vanessa Kirby，《Pieces of a Woman》演得七情上面，但碟牛肉芥蘭唔夠其他主菜好味。《浪跡天地》的McDormand、《超犀女王》Carey Mulligan、還有《藍調天后》的Viola Davis，三個都捉住隻鹿，但未見到有一個脫出的角比其他兩人大。McDormand值得拿但是否值得拿第三次影后我保留，Davis非常好戲但今次角色起伏不大、層次深而不多，Mulligan隻鹿最大，拿到的籌最靚，惜功力所限未能脫出最大的角。三人之爭，最後生死籌，合上眼揀Davis。

最佳導演：趙婷《浪跡天地》。呼之欲出。素人演員在她手上，天然真摯，老薑高手在她手上，情味天地間越浸越濃，詩意地講孤獨，唯美地說放逐，把一本非小說拍成了instant classic。同場之中，David Fincher用力過度，其他都有所不及。難得趙婷還被小粉紅狙擊，被大國封殺，不是助攻是什麼？大好良機，讓史上第二位女性，第一個有色人種，在too white的奧斯卡摘下最佳導演，盡得天時地利。

最佳影片：《浪跡天地》。在天下大亂世道莽蒼的今天，用最大的溫柔、豁達、誠實和勇氣，看穿建制和文明的虛偽、殘忍和失敗，拮大髀發省何謂美國精神，寫下獨立宣言最深刻的更新3.0。什麼都可以崩壞，唯信天地的無私，陌生人的普渡，趙婷以非美國人，由前作《The Rider》到更早的《Songs My Brothers Taught Me》都在反省最根本的美國DNA，安身立命之追尋，比美國人尋根得更深更赤誠。當《農情家園》還在販賣舊版美國夢，她說：不了。本片才是最回應時代，最震撼美國核心價值。

最後side bet，最佳原創劇本：《超犀女王》。《Killing Eve》編劇組成員你懂的，以典型女性stereotype顛覆女性典型，Femme fatale是復仇者女王，一字記之曰me too殺得出神入化。最佳視覺特技《天能》，故弄玄虛至走火入魔，也僅止於此。

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