自去年起，不時有朋友託我替嬰孩取名，有些還向我諮詢公司店舖的名字。取一個好名字，確是藝術，也是學問，迷信與否則見仁見智。前兩天看見張柏芝改名的新聞，正宜信手拈來，用作例子談談。

張柏芝在微博宣佈改名「張百知」，應該是搞宣傳，並不是認真的。反而是記者煞有介事訪問玄學家，就認真得令我噴飯。那位說過「英女皇一生衣食無憂」的「大師」，這次說100分為滿分的話，「張柏芝」這名字有70多分。恕我孤陋寡聞，姓名學眾多門派（如三才、五格、太乙、八字、十長生⋯⋯），從未聽過哪派可以「科學化」到打分數的地步。

另一位受訪風水師明顯較有誠意， 說「張百知」25劃，「畀人感覺天資聰敏啲，但有時講嘢直啲，得罪咗人都唔知。」稍通姓名學的人，應該知道他講的是「八十一數」總格，比另一「大師」靠譜得多。我奇怪的是：原名「張栢芝」的張柏芝，為什麼減掉「栢」上一畫，反而令名字變成「易陷孤寡」的凶格呢？也許她找過「高人」改名，卻不知道越改越差。

以上所講，我只視為術數文化冷知識，不代表我深信不疑。我曾經用各派理論驗證名人生平，發現有準有不準。至於一般為人改名的師傅，拼命在名字裏頭堆砌金木水火土偏旁怪字，硬生生把一個有血有肉的人，搞得像化學元素周期表的道成肉身，名字不知所云，怎可能轉運？這類五行怪名有沒有用，我不直接答你，我用明朝皇帝的歷史答你。

朱元璋以後，明朝皇帝名字有一個五行相生pattern，子孫都以金木水火土偏旁的字命名，例如大明第二至第六個皇帝依次是：朱允炆、朱棣、朱高熾、朱瞻基、朱祁鎮。除了因為燕王之亂，令朱棣（屬木）排在朱允炆（屬火）之後，其餘都依五行順生的樣式，即木生火，火生土，土生金，餘皆類此。明帝名字經精心設計，肯定得高手高手高高手指點，結果怎樣呢？

朱元璋嫡長子朱標36歲英年早逝，已夠慘了；繼位的建文帝朱允炆，更遭四叔朱棣起兵奪權，皇后燒死，自己下落不明。名字五行機關算盡，又如何？當然也可能是朱元璋被「大師」老點，像張柏芝改名，每況愈下。大明國師或不知道，古陰陽家以五音定五行（舌齒牙喉唇音，配宮商角徵羽），不以部首偏旁，所以真正高手取名，根本不會弄出一張烏煙瘴氣的五行元素表來。

說到底，人的命運不是靠單一因素決定，姓名只是助力之一。好的名字，並不需要求諸筆劃、五行和八字，反而更倚重涵養、知識和品味。記得幾年前跟譚家明導演聊天，聽過他為新人取藝名的有趣故事。1982年他拍《烈火青春》，兩個女主角都是新人，一個叫李思思，一個叫鄧麗群。

鄧麗群改名夏文汐，是譚家明主意。譚導解釋，藝名是憑感覺想出來的，夏天是他喜歡的季節，文有文藝氣息，至於汐：「台灣有地方叫『汐止』，本來叫『水返腳』，表示潮漲至此地而止。日治時期，日本人為它改一個更優雅的名字，就是汐止，潮汐之止。我很喜歡『汐止』二字，就想到叫夏文汐。」

李思思即葉童，當年是陳國熹女友——順帶一提，片中張國榮演的富家子叫Louis，就是現實中富家子陳國熹的洋名——關於「葉童」一名來源，我聽過兩個說法。《烈》編劇陳韻文憶述在TVB認識一個才華橫溢的導演葉彤，是葉公超的女兒，（「彤」字也有意思，取自詩經「貽我彤管」），她於是想到諧音「葉童」。譚家明則說，名字是他一覺醒來想到的，「葉」是他當時妻子的姓，「童」字很fresh，有活力，配合葉童氣質。

人的記憶有限，事隔多年兩個版本雖有出入，但並無矛盾，我反而覺得是老拍檔心有靈犀，不謀而合。無論如何，「葉童」就是好名字。兩個演員也從此星運日隆，葉童更活躍至今。可見取名需要文學修養，遠多於玄學功夫。朋友向我諮詢名字，我通常力求在文學玄學之間，取得平衡；若須二擇其一，我總想起譚家明的故事。