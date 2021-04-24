宋朝范仲淹名篇《岳陽樓記》首段云：「慶曆四年春，滕子京謫守巴陵郡。越明年，政通人和，百廢具興，乃重修岳陽樓，增其舊制。」查上海教育出版社一九八四年版《中國古代文學英華》，《岳陽樓記》「越明年」三字解釋如下：「到明年，越，到，及。」臺灣三民書局二零一四年版《范文正公選集》同樣把「越明年」解作「到了第二年」，謬矣。

要說明年，就說「明年」可也，何必加一「越」字。《史記》卷八十一載：「秦伐趙，拔百城；明年，復攻趙，殺二萬人。」太史公不會說「越明年，復攻趙」。而「越」也沒有「到」、「及」的意思。《說文解字》云：「越，度也。」度即「經過」，例如《宋史》卷三百三十一載：沈括知延州，招精兵抵禦西夏，「越歲（經過一年），威聲雄他府（聲威勝於其他州）」。可見「越明年」是「過了明年」，也就是明年之後一年。滕子京《與范經略求書記》一函，可以證實這個解釋。

滕子京是慶曆四年貶謫巴陵郡（岳州）的，次年六月十五日致函「邠州四路經略安撫、資政諫議」范仲淹，自言「去秋（去年秋天）以罪，得守兹郡」，遊岳陽樓，計劃「明年春，鳩材僝工（備足材料，召集工人），稍增於舊制（把樓稍為擴建）」，請范仲淹作記。所以，范仲淹《岳陽樓記》之末有注云：「時（慶曆）六年九月十五日。」《岳陽樓記》並非岳陽樓擴建一年之後才寫的。

不是一位朋友賜函，問「越明年」之「越」是否虛詞，我還沒有留意到這個普遍的誤解。