海南島的海南雞飯經香港林特首提點之後，便成了一台抽水機，林特首啟動開機典禮，有識無識之士自然不甘後人，有水堪抽大家抽，不抽白不抽。這天稿正好思枯竭，忽然遇此大水，真是天賜良機，順手也抽上一桶。

海南島去過兩次，兩次都被人請吃「海南雞飯」，吃後感非常強烈，得出的結論，就像全世界最難吃的韓國菜是在韓國那樣，全世界最難吃的海南雞是在海南島。海南島本來只有白切文昌雞，但南洋的「海南雞飯」出名之後，文昌雞就變了海南雞，不知就裏，慕名到海南島吃海南雞飯，就上了大當。海南島的文昌雞做得非常糙，雞肉不鮮，製法粗陋，大塊大塊斬了上碟，口感固然差，見之也影響胃口。根本不是我們吃慣的「海南雞飯」那種滋味。

新加坡海南雞飯做得好吃，且已經有了一套標準，雞嫩飯香，醬油濃鬱，食之滋味，泰國也有海南雞飯，雞油飯香味更濃，白斬雞去骨，一份雞飯全是雞肉，油潤鮮美，味道更勝新加坡一籌。兩地海南雞飯都傳來香港，所以香港也有不少餐廳做得出像樣的海南雞飯。以前北角和富道上有家「勝利小廚」，泰式海南雞飯做得一流，常去幫襯，可惜後來關門，不知搬去哪裏了。

由此可見，想吃海南雞飯，全世界處處都有，就是不要去海南島，吃過海南島的海南雞飯，就不再想去海南島了。