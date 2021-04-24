多謝芳鄰馮君公告，否則我大概會永遠蒙在鼓裏，不知道根據義務廣告統計員觀察，原來《蘋果》「不敢再堅持用武漢肺炎」，而且「瞬間在一眾蘋果的專欄作者之間發揮巨大的寒蟬效應，最近3個月用武漢肺炎或武炎的蘋果專欄作者全部跟着轉軚」。哎呀，好嬲呀，本人在《蘋果》副刊擺檔賣藝，大大話話超過十年，由風韻猶存的同志大叔，寫到變成老態龍鍾的基伯，成不成功都靠一雙手，正所謂沒有功勞也有苦勞，怎麼編輯部諸位大哥大姐咁惡毒，嚴戒武漢肺炎或武肺都唔單一聲，害我懵盛盛繼續毋忘初衷武肺前武肺後，沒有把握時機追隨大隊轉軚？失節事小，跟唔上潮流事大，畀人笑我着住上一季嘅過氣時裝仲以為自己好摩登好in，你話點算好？咦，唔得，等我問吓鄧達智有冇接獲通知先，如果佢都冇，證明編輯性取向歧視，實行搵埋阿夕爺發起Gay Lives Matter運動爭取平權，如果佢有我冇，梗係蝦我身處法國，咁就唯有厚起面皮聯絡平日冇乜兩句的高慧然女士，組織「外國勢力貴」聯盟，念在天涯若比鄰，睇怕佢唔會拒絕啩？

更憤怒的是，自從上星期鄭重與讀者說再見，我本來已決定不理時事，好好運用剩下的地盤空間，見一步行一步，只寫最心愛的題目，誰不知剛剛溫習了幾天《紅樓夢》，正準備打開卜狄倫歌書，竟然橫空飛來呢單嘢，不得不叉開一筆。老老實實，以我的鹹濕性格，白紙黑字提起「武漢」，肯定借頭借路討論武打明星，張徹麾下契仔逐個數，數到最新上市的劉思慕，若果唔係逼於形勢，點都唔會堅持講肺炎。