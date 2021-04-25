警務處長鄧炳強最近揚言，將全面調查用「假新聞」危害香港安全的人，好不威風。數日後，香港外國記者會（FCC）竟發公開信，要求澄清「假新聞」是什麼，追問「一哥」三條問題：

「香港沒有『假新聞』法，怎定義『假新聞』？什麼形式的報道算是『假新聞』，有何法律根據被調查起訴？警方現在要調查『假新聞』，之前則承諾保障新聞自由，兩者如何並存？」

FCC真是大煞風景。鄧炳強隆重宣佈「打假」，本可瞬即在一眾新聞工作者和專欄作者之間發揮巨大的寒蟬效應，但一群不懂人情世故的洋記者，竟然正八經兒叫他為「假新聞」給出定義，喂阿哥，你當人哋編字典定寫學術論文，使唔使畀埋參考書目你呀？

洋記者問這種九唔搭八問題，就好像有人洋洋得意自誇「我殺人不眨眼」，熱切期待你恐懼顫抖暈的時候，你卻不識趣地冷冷問一句：「你不眨眼，難道眼睛不會乾嗎？」真是太過分了！鄧炳強當然不會答，覆信任務只好交予警察公共關係科總警司郭嘉銓。

FCC問三條問題，郭嘉銓僅弱弱回應最後一條，聲稱只要不影響警方行動效率，警員都會協助「專業的採訪工作（professional reporting work）」。什麼情況下才算妨礙警方？至於記者是否「專業」，又是否由英文只懂說「You can remove ar」、「Yes, police」、「Leave the hand」（叫人留低隻手？）的警員來定義呢？如果我是FCC發言人，一定會繼續向「郭總」求教。

至於頭兩條涉及「假新聞」定義的問題，郭嘉銓則完全不作回應。是忘了，抑或不願意想起來？「假新聞」的定義，我懷疑是國家機密，當然不能隨便披露。極權社會的紅線是看不見的。看不見，你才恐懼；恐懼，你才自我審查。久而久之，人人從言語自審到思維，由嘴巴自閹到大腦，社會就「和諧穩定」了。

很多人講「損害言論自由」問題，都沒觸到癢處。在個人層面上，喪失言論自由的最大禍害，不是你有話說不得，而是當沉默變成習慣，你將會無話可說。魔鬼不希罕舌頭，只愛靈魂。