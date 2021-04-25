教育局唯恐是「忠誠的廢物」，把小學教科書中的「中華民國遷至台灣」，改成「中國國民黨遷至台灣」。

去台灣的不是中華民國，是國民黨，那麼中華民國去了哪裏？中華民國解散了嗎？從蔣介石到蔡英文，一路排下來都是中華民國總統，陳水扁與蔡英文更不是國民黨人，沒有了中華民國，陳蔡二人在台灣是幹什麼的？

除非中華民國亡國了，沒有駐在地，沒有國土和國民，國號不存在了，否則中華民國總會在某一個地方。中華民國沒有遷至台灣，那它去了哪裏？莫非人間蒸發了？

中華民國是孫中山帶領國民黨創建的，因為戰爭的關係，中華民國遷到台灣，目前駐在地是台灣島和幾個外島，台北是其首都，治下有兩千七百萬人民，有自己的法典、政府和軍隊，這是全世界都知道的事實，唯獨香港小學生無權得知？

中華民國在台灣，經過民主轉型，社會安定，經濟繁榮，人民享受充份自由，近年高科技領先全球，防疫工作受到廣泛肯定。以美國為首的西方國家，對中華民國高度評價，各國紛紛深化與中華民國的外交來往，台灣人對自己的國家有強烈的歸屬感，這一切，會因為香港小學教科書的修改而改變嗎？

學校教育的目的，是傳道、授業、解惑，用現代話來說，是學習知識，發掘潛能，塑造自我。知識從哪裏來？從客觀現實來，如果客觀事物可以根據自己的好惡決定它是否存在，那世上有什麼東西是靠得住的？學生在學校學到的，又是不是知識？

即使中華民國很壞，民不聊生，那也是客觀存在，有它在一日，就否定不了它。教小孩子，先要教他何為真假、善惡、美醜，連現實也不敢面對，辦什麼教育？

只要谷歌一下，中華民國的歷史便歷歷在目，教育局閹割歷史，只是枉作小人。

中華民國好不好，只要看香港人蒙難時往哪裏跑就知道，改教科書改不了這個事實。