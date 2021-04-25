林鄭前一句：「看不到記者有特權，Ha，別人看不到的東西，記者要看到。」Ha，後一句「香港任何人都沒有特權。」哈，沒任何人有特權，說得好，最好是這樣，最壞也不過如此。

只要公道，不要霸道嘛，霸權裏沒有霸道， 特首沒有特權，祈如君所言；正如海南吃不到海南雞飯，特區沒什麼特殊、有權力的文化組織沒什麼文化、獨立媒體沒有鬧港獨。

正如揚州炒飯並非來自揚州，媒體擁有監察行政立法司法的權力，並非來自政權，而特區如今的第四權，卻很符合英文原文「the 4th estate」，打擊外國勢力語言干預，翻譯為第四等階級才沒有辱華。若問何以故？超級公民之下是二等市民，官商黑階級之下是第四階層，第一流媒體排第四，受制於上流下流三流人物，考第一的自然有特權指導考第四的。

又正如香港腳傳聞來自香港，香港媒體據說要來自強權才沒有想歪才走對路。任何媒體都沒有特權，只有忠誠媒體有效忠權力義務，其他媒體要講求公道，只有大公更公道，可以指點行政立法司法該如何做。

再正如黃店不會喝到黃河水，在海底撈不到海底撈的監聽器，藍血人沒有藍色的血只有紅色的心，藍媒沒有送藍莓只有派紅色高帽，藍田不一定只有藍絲，藍絲不會投白票，黑心人在元朗要穿白衣，親中的人不一定愛中，抹黑香港的是白種人。

又再正如吃地獄拉麵不用到地獄吃， 記者查冊也不必入冊，只是天堂有路你不走，地獄無門偏闖進來。天堂佔了位置的可能會下地獄，正如遊行可以遊到入獄。

如果「假消息」也有真有假，那麼，香港腳是否真的來自香港？香港腳原名足癬，二戰期間英軍在東南亞作戰期間傳染開來，最初在新加坡叫新加坡腳、在上海叫上海腳，是英國醫學史家這種外國勢力扭曲了歷史，污名化香港，此事必須要向聯合國爭取正名。

不過，請藍絲藍媒正視事實，正如香港腳暫時還叫香港腳，香港電台還是為香港人服務，開支還是來自香港人的稅金，不為香港政府服務。除非正名為特區電台、特區中央廣播電台，否則就是抹黑了清白之身，正如初發於武漢的傳染病，要正名為新冠肺炎， 違者說不定應該可能有機會以發布憎恨政府言論入罪。