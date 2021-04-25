盧森堡公園近在咫尺，外國人所謂拋一石的距離，幾乎天天去散步看書，這個下午陽光普照，氣溫回升到十八九度，可以去遠一點，於是去了布朗尼森林的Bagatelle。進閘後直奔鳶尾花花圃，咦，原來估計錯誤，一朵都還未開，玫瑰當然更加想都不要想，最早六月初才有，只好一屁股坐在草地樹底下吃事先準備的三文治，聊以腸胃填補眼睛的失落。內置錄音機悠悠響起周璇的歌聲：「上海沒有花，大家到龍華，龍華的桃花也漲了價；你也買桃花，他也買桃花，龍華的桃花都搬了家⋯⋯」靡靡之音就是這樣，縱使歌者不特別喜歡，歌曲無心裝載，還是有本事偷偷潛伏在記憶庫不起眼的一角，伺機東山再起，曲線將「唔聲唔聲嚇你一驚」演繹到底。

非常慚愧，《龍華的桃花》創作背景完全不知道──是電影插曲嗎？唱的彷彿是兩個女子的遭遇，很容易令人代入奇斯洛夫斯基的《兩生花》：「路不平，風又大，命薄的桃花斷送在車輪下；古瓷瓶，紅木架，幸運的桃花都藏在闊人家。」調子輕快，不留意詞底下的悲涼可以聞歌起舞，突如其來的室內陳設形容，則喚起金嗓子另一首代表作《小小洞房》：「小小洞房燈明亮，手扶欄杆細端詳，象牙床掛紅羅帳，珊瑚雙枕繡鴛鴦。鴛鴦戲水水翻浪，水上人影一雙雙，春來楊柳千條線，情絲長繞有情郎。」立即又想起一九九一年夏天，剛剛譯完奇斯洛夫斯基新片中文字幕，譯名毫無頭緒，搭的士不知道去什麼地方，收音機傳出林憶蓮唱的《再生戀》，靈機一觸打電話給曾小姐：「《再生花》！」她改一字，成了《兩生花》。