北京朋友來電聊天，暢談時事。我喜歡跟北京朋友談時事，因為北京人天生胸懷祖國放眼世界，地球上的事情，不管發生在哪個角落，好像都似他們的家事一樣，非洲哪個小國家又拿了中國多少錢，或者澳洲政府又搬起石頭砸自己腳啦，諸如此類，也不用上網查詢，只要隨便找個北京人一問，他一定答得出個一二三四五。

這天放眼世界的時候，北京朋友說前兩天比利時駐南韓大使的中國老婆在韓國打女售貨員，真是太丟中國人的臉了。我隱隱覺得他意識不正確，便連忙糾正說，那個比利時大使的老婆不是中國人，因為她已經入了比利時籍，是比利時人。現在這樁案子，是比利時人打韓國人，跟中國一毛錢關係都沒有。在這裏，我要順便糾正一下你的錯誤觀念，不要以為中國人永遠是中國人，一個中國人只要拿了外國護照，宣誓效忠那個國家了，他就是外國人了，如果你再中國人中國人地叫他，還要稱他「同胞」，那就是在說他吃裏扒外了。

北京朋友聽了這話，覺悟有所提高，但想想自己的老婆孩子都拿了外國護照，變了一窩外國人，心裏還是怪怪的。我又跟他說，那個叫相雪秋的比利時大使夫人，本來是個中國武術高手，在北京的公園裏教大媽太極操，吞氧排廢，吸納天地精華，何等道骨仙風。但自從搭上個西方外交家，馬上戾氣暴升，武德敗壞到處撒野。由此可見西方勢力毒害人性，好好的一個太極師太，一沾西方霸權，馬上良知喪失，不知所云。有見及此，你還是快把老婆孩子接回北京，退掉外國護照，免遭荼毒，重做中國人，以保家庭幸福。說到此處，電話那頭一聲不響，我也悄悄收線了。