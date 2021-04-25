朋友C先生盛意拳拳請吃午飯，去佢嘅飯堂香港會，還有公子P，大姐大等。去香港會嘞，於是着番西褲皮鞋外衣，由IFC行過去，烈日之下，咪話唔熱，左丁山唔打銀行工之後，平時已甚少穿着西裝，依家只係到香港會或馬場七樓，或知道有拉頭馬影相機會，先至會西裝一度。

香港會四樓嘅自助餐冇得彈，冷盤三文魚特別好滋味，牛柳又靚到冇得頂，加上自製雪糕，令左丁山食到唔想走。不過來此吃飯，旨不在食，最緊要聽C先生講古董文物，每次都好似在大學上堂聽書，得益良多。C先生話佢二十幾歲開始買古董書畫，一路買，一路學，從來只買不賣，但到中國部份人富起來之後，自覺無謂同啲新富豪爭購咯，譬如有豐子愷畫作拍賣會，細細張，佢諗住二十幾萬起，三十零萬止，投番一張，以示向賣家捧場，點知幅畫最終以一百二十幾萬港元成交，新一代中國買家之豪氣，令人側目。C先生話：「我似乎有啲與市場脫節咯，不過我堅持原則，自己藏品，一件都未賣過！」

P公子近年對水墨畫情有獨鍾，不停舉辦活動，佢話香港藝術館有兩批收藏，雖與水墨畫無關，但絕對係珍品，香港獨有，旅業重光之後，必然吸引大批本地人及遊客，第一批係何耀光先生家族珍藏，去世後由長子何世柱捐晒畀藝術館，第二批係吳冠中先生畫作幾百幅，由家人盡捐予藝術館收藏，吳公子只留下幾幅。呢批罕見珍品，以目前拍賣市場價格計，起碼值百億港元以上，本港市民要多謝何吳兩家慷慨捐贈。

次日，金融界退休猛人A請吃飯，呢次到交易廣場之美國會，未去早問定有甚麼dress code，猛人A話可穿波鞋牛仔褲，但一定要配有領恤衫。美國風格同英國傳統（香港會），真係好唔同，於是此日衣着回復正常。上到美國會牛扒餐廳，猛人A已在座，佢話呢度嘅特式和牛牛扒餐（Wagyu steak）有美國、澳洲、日本和牛，共八安士，一個人想食食唔晒，最好兩個人一齊分享。又得啫，結果係左丁山吃了五安士咁多，三款和牛一齊試前所未有，正到無倫，經理指導我倆先試澳洲，次吃美國，後吃日本，配海鹽。比較之下，美國和牛最有咬頭，日本牛最肥，澳洲牛味道淡少少。之後經理介紹甜品carrot cake，果然係美國會，蛋糕係美國式晒士，因為美味，一於食晒，結果是晚回家吃晚飯，吃兩塊雞就停筷了！