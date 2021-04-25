三月八日，中共政協副主席董建華與新聞界茶會，論中共之廢香港傳統選舉，力言：「今日，再捧西方民主，害多利少。」三月十九日，中共特使楊潔篪與美國國務卿布林肯口角，也說：「美國有美國式民主，中國有中國式民主。」其實民主本來就是西方產品，那有什麼東西南北之別。

中國二十世紀之前只有帝制，儒家最推崇的也無非堯舜禪讓，根本沒有民主普選觀念。而堯舜故事恐怕也只是向壁虛造，歷代都有人質疑，如《史記》卷一張守節注引《竹書紀年》説：「昔堯德衰，為舜所囚也。」《國語》卷四魯國大夫展禽說：「舜勤民事而野死。」歷代儒家所述堯舜，或只是神話人物，藉以寄託理想而已。

以「中國式」、「美國式」等形容詞，否定各地民主都應有的本質，猶戰國公孫龍子之論「白馬非馬」。《荀子、正名》說：「馬非馬也，此惑於用名以亂實者也。」唐朝道士成玄英《莊子·齊物論》疏也說：「公孫龍作《白馬論》云：白馬非馬。有其言，而無其實。能伏眾人之口，不能伏眾人之心。」民主若有東方、西方之分，有美國式、中國式之別，則臺灣莫非地在西方，莫非不是中國之地？

一九四九年六月，毛澤東發表《論人民民主專政》一文，把「專政」的反義詞「民主」變成「專政」的漂亮形容詞，無疑是現代漢語高手，也承認了「專政」的事實，遠勝於什麼「東方民主」或「中國式民主」。