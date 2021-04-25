香港電台「鏗鏘集」編導蔡玉玲案，暴露特區「當家作主」之思維認知三大環節誤區。

首先是節目在外獲獎，擁有國際專業認可，香港電台當局拒絕為僱員負擔訴訟費用，聲稱蔡小姐只是「合約僱員」。官司可贏可輸，香港電台搶先劃清界線，連押注也不敢，先假設這位編導必輸、而且極可能入獄。以此類推，你會明白「文革」時期，為何會有批鬥劉少奇、他全家子女爭相與罪惡父親劃清界線吐口水的文化基因現象。

然後是特區政府的律政司。「鏗鏘集」追尋元朗「七二一」事實真相，取得白衣暴徒的一車利器的錄影帶。披露的不是假新聞。這一夜到底發生什麼事，特區政府和警方自己心裏明白。惱羞成怒之下，用去運輸署查冊的一條定義含糊的文字以「虛假陳述」來蓄意公事公辦。這樣做特區政府沒有想到：若開了先例，即由被「查冊」的「苦主」一旦報警，警方必須起訴，以後全香港親中親政府的傳媒，必須遵循此一先例自縛手腳。果然，紅色報紙的記者以同樣罪名被舉報，很尷尬地，特區政府一定要硬着頭皮，以「政治不干預司法」的理由將此愛國記者移交法庭。但檢控蔡玉玲，全世界都知道是出於政治動機。

蔡玉玲交了六千元，可以移民。但香港的「外國勢力」和「反對派」，以後都會繼續存在。所謂帝國主義亡你之心不死，以後外國勢力及其支持者，轉入地下活動，也會像元朗白衣人一樣，鬼鬼祟祟的開車跟蹤偷拍忠誠愛國者的參政活動，愛國者不得查冊起底。

然後就是那個毫無常識的「鋸箭法」式的判決了。只負責鋸走體外的箭尾，不理會留在體內的箭頭。手尾讓特區政府和整個傳媒收拾。一時多家愛國媒，紛紛宣布參與此小攬炒，不敢再查冊車牌了。豈止，人權私隱平等，以後田土廳的物業、公司註冊，邏輯上也應該一視同仁。

報紙十元一份，已經沒有人看，以後香港的華文報紙搵鬼買了。所以蘋果日報最宜釜底抽薪，率先自行解散，加速新聞生態潔淨，好。