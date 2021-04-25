不久前，一個中國大媽在南韓首爾鬧得滿城風雨。

事發經過是這樣的：該名中國大媽在一間時裝店逗留大約一個小時，試穿了多套衣物，最後沒有購物，直接離開商店。由於她身穿的衣服和店內服裝幾乎撞款，令店員生出疑竇，追上去檢查，發現是一場誤會之後，店員即場道歉，並返回店內。大媽不依不饒，衝進店內拉扯店員並打店員的後腦，店東上來勸架，也遭大媽狠狠掌摑。由於大媽有太極拳根底，打起人來毫不手軟，被打者臉上紅腫的傷勢觸目驚心。

店員報警後，警察很快來到，卻發現打人的大媽身份特殊，是比利時駐南韓大使的華裔妻子，作為外交官家屬，享有免於逮捕或拘留的豁免權。警察甚麼也做不了，只好放她走，打人者毋須承擔刑事責任，甚至連一聲sorry都不用說，拍拍屁股，揚長而去。

在南韓的國土上，南韓人被一個中國大媽打了，卻無仇報，也太憋屈了！南韓人憤怒了！民眾連日來在比利時大使館外示威，更在青瓦台請願網頁，要求調查打人案，廢除外交人員豁免權。南韓外交部則約見副大使，要求打人的大使妻子道歉及接受警方調查。

事情發酵後，大使已代替妻子道歉，稱她的行為不可接受。大媽已經63歲，兩人結婚的年期想必不短，若無意外，就這樣一輩子了。一輩子跟自己「不能接受」的女人在一起，而無法改變她、改善她，這個比利時男人，也夠窩囊的。

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