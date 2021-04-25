夜來市面很靜，雖然食肆可開到10時，但9時多已沒什麼食客，有的甚至準備打烊。

食肆不堂食不外賣，可去小店買包子，方便又管飽，價錢最初6、7元，一直漲價有賣上11、12元的。我以前在中環見過一家特色店，一個包子70元，還有人排隊，是類似漢堡包或台式刈包般「開放式」，以美味餡料堆成小山取勝。久未經此區，經濟不景，不知是否仍站住腳？

一般包子是「密封式」的，餡料不外菜肉、叉燒、香菇雞、素菜、奶皇、香芋之類，千篇一律，沒什麼新意。

台灣和中國大陸包子種類多：狗不理、小籠包、湯包、生煎包，白胖包子熱騰騰出鍋，看着也吸引。而我印象最深的一家，在新北市鶯歌區，因為有朋友住新北市，向我推介過——不是包子，而是背後「九指快手」的故事。

老闆娘是個41歲爽朗自強的女子。年少時不愛讀書，16歲遇到前夫，奉子成婚。但宜蘭老家因風災摧毀，夫妻欠巨債到台北討生活還債，掙扎多年才以一顆10元（港幣不到3元）的包子打響名堂。某回炒餡料時失神，食指被攪拌機扯斷，急送醫接駁，還是少了一截也無法彎曲使力。但她堅強地硬用九指練習，快手包出一顆顆17褶包子。

誰知過了不久，前夫有外遇，不回家，迫離婚。她為了孩子才打消自殺念頭。無奈離婚後，她不動聲色在前夫對街開了自己肖像的包子店，特色包子吸客無數：「包二奶」（奶油紅豆餡包上加紅棗像乳房）、「打狗棒」（芝士香腸）、「包青天」（酸菜滷肉）、還有「負心包」、「豬頭包」、「花心蘿蔔」、「三八雞」，打對台兼戲謔出氣，好有創意，也大受歡迎。

我已年多沒到台灣，懷念所有的美食和故事。祝九指快手經歷逆境自力更生，活得更好。