外國資金包括亞洲土豪湧入英國，購買房地產。若買下一座三百年的貴族莊園，都面臨是否要重新裝修，以及如何管理的問題。

因為電視劇集唐頓莊園風行，若有中資去英格蘭南部買下一座古堡，從此當家作主，如果是你，你也一定繼續聘用古堡裏貌似安東尼鶴健士的白人管僕（Butler），叫該白人Butler來替你開門、奉餐、斟酒，以平一八四一年之民族歷史創傷，這一點我會理解，並加以同情。

畢竟今日特區政府的警隊，特首為黃種女人，也聘用了一名英國白人警司，叫做陶輝。這張臉孔非常重要，we all got it。

但是（But），買下莊園之後，可以叫英國白人Butler服侍你進餐時斟法國紅酒，若將紅酒改為茅台或五糧液，在文化美學上，就有點問題。

若在北京米市胡同買下一座四合院，僱用河南侍僕，呼朋引伴皆王健林和潘石屹，開一瓶百萬元人民幣的茅台，告訴他們此府院恭親王曾宴請丁汝昌，絕對沒有問題，而且還很和諧。但是這種酒，不可以拿到英國森麻實郡海邊的那座威靈頓公爵作過客的古堡。

Yes，我知道白左有一種說法叫做文化多元和Cross-over。但在美學的角度，正如耶穌在神殿裏看見一批農民小販在擺地攤，耶穌也看不順眼，予武力驅趕。莊園裏若第一日出現茅台，以後就會在門口舞龍舞獅，然後一間書房改裝為麻雀房，地底的紅酒庫變成卡拉OK與雙人床豹房。It’s ok，但，此物業從此是一座中式的Joy Luck Club加盤古大觀。

除非十年後還有下一代中國土豪出三倍價接貨，否則英國此莊園的投資價值到此為止。

用這個例子來看香港：殖民地時代的資料查冊，是英國人定下來的。英國人管過亞非殖民地，視野廣闊。如葛量洪，來香港之前曾經在牙買加、尼日利亞、斐濟群島做過輔政司，見識過殖民地土著風俗與西方文明的衝突，他來做總督，香港之中國人不會以他在英國讀中學時考第一爭相拍着小手歌頌歡呼，視之為治港天才。

所以殖民地很多法律條例，包括查冊，是上一手業主的見識和經驗。你搬進來，當然可以大裝修，當然可以在廳堂掛一對紅燈籠，甚至最終將Butler改為一隊穿金黃旗袍的酒家女招待。除非日後另有來自同一文化背景的大豪客再出貴價接手，否則這座古堡，在英國、英聯邦、整個西方世界，不會再有洛克菲勒或羅斯柴爾德那一級的白人買家。

一切由市場決定，也就是金錢。總之如果你有錢，你有很多很多的錢，在這個世界，你正確，你好嘢。