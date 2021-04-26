一連17場的《廿三樓．搞笑友》圓滿結束﹗我作為舞台劇的新人，第一次上台做戲，便撞到這麼好的機會，做足17場，巡迴沙田、屯門、荃灣三區公演，名副其實「過足癮」。

這真是難忘經驗。第一，不同的場館有完全不同的反應。明明都是同一個劇本、同一批演員，但有時某個場館的反應是笑聲震天，有些場館的反應是「黑洞」無動靜。

明明講了一個笑話，誰知台下沉默是金，像在嘲笑你白痴。但最令人費解是，昨天的觀眾卻是群情洶湧。

後來我們找到幾個解釋。

一是純粹唔好彩。

二是某些年紀的觀眾可能反應慢熱，或者對一些太新的笑位不懂欣賞。譬如我們有一個笑位是，「有人發了恐嚇微信。我答﹕肯定不是我，我轉了用Signal。」

可能有些觀眾不認識Signal便不懂笑。

三是有些笑話已經過時被遺忘了。譬如有一個Gag是玩「硬淨D，第二節硬淨D」，我記得綵排時滿有信心，認為這個Gag一定中，觀眾肯定知道是抽「前新聞王子訪問林鄭被指太Mild唔夠硬淨」的水。

誰知道，我們演了17場，連續講了17次「硬淨D」這個笑話，17場都無人識笑。

他們仿佛忘記了有「硬淨D」這個荒謬事情出現過﹗只能說，香港核突事太多，市民無法記住。

導演很棒，允許劇本配合時事變化而更新。有一天劇團工作人員提議不如加入「海南島」元素，導演二話不說便答應，我有幸演繹這個Gag，「海南島」一出笑爆全場。

本來我還想加「查冊」這個新聞，但實在找不到一個合理通順的地方而不會破壞劇本原來的架構，唯有忍痛放棄。

是的，演出的三個星期雖然躲在劇場，但仍然接收到香港大大小小的訊息，如果找到空間，也想好好回應。

最後一幕，又辭職又解散又清算，令許多觀眾都說「笑完即喊，完全係香港寫照」。借用劇中一句對白共勉﹕「只要熱愛創作，去到非洲一樣可以搵到自由空間。」