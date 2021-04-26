凡有大小事永不缺席的湯大狀說：「喊新聞自由已死」、「黑暗一天」這些誇張口號，於事無補，並不會解決問題。

相比陳文敏在查冊罪成翌日上電台讓大眾上了一堂法律課，湯大狀責任就是放空炮。為免暴龍尾巴掃到自己人，建議運輸署讓傳媒以機構或編輯名義申請查冊，欽敬。申請不一定獲批，往後可以有無數提問審查，比參選條件寬鬆一點，但一樣是篩選式審批，那，就解決了太公報之類查冊怎麼辦的問題，太公道了。

果然，解決問題的方法就是解決了提出問題的問題機構以及人物。

至於「新聞已死」這四個字本身算不算假新聞，外國記者協會還沒得到本地土狼戰士為定義正式回應之前，先界定一下什麼叫「誇張」以及「口號」。

嚴格來說，「新聞自由已死」是一個判斷，如果為真，只是「精簡」地陳述事實，如果還沒死，放到法庭上就是不誠實證人的「假證供」，向公眾濫發死亡證，是發布假新聞。

按此推論，把生蹦活跳的新聞看成是dead body，基於動機與心證，有煽動迷惑公眾質疑政府說謊之嫌，市民恨政府撒謊，那算不算發布仇恨言論？

恨一個人，未必會尋仇；恨一個人不成器，那是愛啊，自然不是仇視，如果對方小家子氣，心胸狹窄，才會反過來結仇、要報殺掉面子之仇。情與義，值千金，仇與恨，莫須有。恨是屠龍刀，仇是倚天劍，分開來斬殺言論又得，二合一更得，試問誰敢不從。

回到「新聞自由已死」是否誇張？那又要先為死亡定義。有人死後看見一柱白光，向前走着走着，聽到親朋同路人大聲呼喚，又再死而復生的案例太多。醫生宣布死亡，以心跳血壓停止為準，當時還沒到腦死階段，「已死」之人其實還聽到微弱的雜音。死啊，有腦死、心死、四肢壞死、細胞壞死。肉身死亡輕了那幾兩，就是靈魂的重量。一日靈魂還在遺骸上盤旋，精神好沒死。殭屍喪屍靈魂腦袋俱亡，只有四肢還能行動致人於死。

高呼「新聞自由已死」的人，還有自由喊這句話，還沒有腦死、心死，也沒有抓到牢獄中虐待致死。最後，至少還有太公文匯等等等等自由自在地發新聞，新聞自由就萬歲萬歲萬萬歲了，好不好？