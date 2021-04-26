4月18日，沈西城先生在專欄寫了三件巧合事件，前兩事談到奇夢，讓我想起唐人傳奇〈三夢記〉，最後一事關於沈先生亡妻，她的農曆生日與死忌，恰巧是同一天，而新曆生日與死忌，則同樣有阿拉伯數字123，令沈先生嘖嘖稱奇。他更點名問我：「此中有何玄機？」今天不妨嘗試解答沈先生的疑問。

坦白說，我覺得無論是123數字組合，抑或生死同日，儘管確有巧合，但並無什麼「玄機」。沈先生亡妻生於1月23日，卒於2月13日，要構成這類巧合，共有五個日子：1月23日、2月13日、3月12日、3月21日和12月3日。假設死亡日期隨機分佈於任何一天，就有1/73機會偶中。1/73算不算巧合？算，但談不上非常罕見。若再考慮西方人所謂「週年效應（anniversary effect）」，命中機率就更高。

所謂週年效應，即中國流傳已久的民間智慧：每逢大時大節和生日，都是生死關口，患重病的老人家要格外小心。這套講法並無玄機，倒有科學根據。早於1992年，加州大學聖地亞哥分校社會學教授已發表報告，大規模分析1969至90年間二百七十多萬加州人的死亡數據，發現男人在生日前一個禮拜，女人在生日後一個禮拜，死亡率都顯著增加。1997年有另一研究，顯示一千二百多萬瑞士人中，生日當天死亡率竟比預期值高17％，這狀況在80歲以上老人組別最常見。為什麼會有這種關口呢？

有人說，新年、清明、重陽都是氣候劇變的日子，抵抗力差的老人家的確較易患病，甚或死亡。西方也有類似的Christmas effect，有人嘗試以天氣寒冷作解釋。不過有學者研究過紐西蘭數十年來死亡資料，發現死亡率也在聖誕期間見頂。然而紐西蘭的聖誕是夏天，死亡率顯然與低溫無關，或許與假日情緒、飲食變化有關，而假日期間醫院人手不足，亦是一重大因素。

洋人的「節日與生日效應」，或中國人所謂「關口」，箇中若有「玄機」，我會傾向相信是心理作用，明天續談。