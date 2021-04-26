香港被迫充滿負能量。

香港人被迫面對有生以來不曾經歷的無法無天無公義無良知……打壓，連正常出外吃頓飯也遭廢柴政府借疫強制嘟「安心出殯」碼。今日又見附近一家食肆貼上告示「月底結業，多謝坊眾」了……陸續有來。

看元朗7.21白衣人襲擊事件，第一個被「定罪」的，竟是追查真相的記者！那些襲擊者、提供車輛運載武器者、打龍通的團夥議員鄉紳、袖手不管的警方……何以仍逍遙法外？勞師動眾對付的，只是說真話的人、報導真相的節目和媒體。重囚、冤獄，令多少年輕人和家庭遭打擊受害……

社會戾氣也重，安老院有阿伯兇殺案、雙老家庭亦有殺妻後上吊的倫常慘劇……逃難、移民、流亡，走的走了，留的哀傷，斷捨離不容易。

昨天寫「『九指快手』包二奶」，損友道：「雖然小三逼宮，前夫無情無義，老闆娘發奮圖強，但包子充滿負能量。」什麼「包二奶」、「打狗棒」、「負心包」、「花心蘿蔔」、「三八雞」……有創意都帶恨意，客人好奇又同情支持，犀利人妻酸爽復仇大翻身。

但長此下去，天天罵人出氣，也等於提醒自己現在過的是不開心日子。人生甜酸苦辣鹹，面對之因它們已先面對你，逃不過——但，41歲苦盡的老闆娘，希望走出困境悶局，最近又研發了一款新口味的包子了，不再譏刺，而是「但（蛋黃）願遇（芋泥）見你」——遇到曙光、前景、更好的人事物，可忘仇解恨少憂，哭也一天，笑也一天，寬心也一天，要為自己添些正能量啊！