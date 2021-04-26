電視中的兩個廣告，一個是銀行叫人借錢，一個是賣消毒洗手液機。

叫人借錢的那個廣告裏一對小夫妻一聽醫生說太太懷了三胞胎差點暈過去，這時候銀行職員跑出來說可以低息借錢，小夫妻一聽低息，馬上轉憂為喜，好像再多生三個都不怕了。這個廣告的重點在於「低息」，於是在廣告語裏先來一句疑問，好像不相信：「低息？」然後再來一句肯定：「低息！」令人聽了莫名興奮，就像那對轉憂為喜的小夫妻一樣，覺得天下無難事了。所以，最後那句例牌警告：「還得到先好借！」就令人特別掃興，你是看不起我嗎！

賣洗手液機的那個廣告的賣點是那架機器「零點二五秒」就會噴出泡沫，速度特別快。於是跟那個銀行廣告一樣，先來一句疑問，好像不相信：「零點二五秒？」接着再來一句肯定：「零點二五秒！」泡就噴出來了，令人看了覺得生命短促，秒秒必爭，如果家裏原先有一架零點三秒才會噴出泡來的洗手液機，就該馬上扔掉。

我幫襯的那家電視台生意不好，廣告不多，上述兩個廣告應該是大客戶了，所以來來去去播，不斷重複，連廣告語氣都一樣。於是我的電視時光也就在重重複複的「低息？」「低息！」和「零點二五秒？」「零點二五秒！」中度過，一個晚上聽下來，腦子裏迴聲不斷，如中魔障，連坐在洗手間屏息以待那一刻，也會突然自言自語：「零點二五秒？零點二五秒！低息！」咒語一般，唸完頓時開竅，政通人和，並且瞬間成為一個哲人，找到人生歡愉定律：零點二五秒出泡，低息！