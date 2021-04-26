三月八日，香港市長鄭月娥論大陸選舉制度之加於香港：「民主並無全球統一標準，政治人物也不可簡單以民主派及在朝派劃分，在朝派也主張民主，服務人民。」同日，中共政協副主席董建華也說：「有民主的地方，很多爭執，抗疫也不順利。今日，再捧西方民主，害多利少。」他們說話，就是這樣自相矛盾。

董建華既說「西方民主害多利少」，則「中方民主」應是有利無害了，那他為什麼說「有民主的地方，很多爭執」等等？大陸議會裏是從無爭執的，大陸抗疫據說也非常順利啊。難道他是說中共治下其實沒有什麼「中國式民主」？

又鄭月娥既說「在朝派也主張民主」，那她三月二十九日為什麼又說：「民主派中人，只要能證明自己愛國，也會獲當局提名參選。把民主派等同不愛國，並不公道。」她說的民主派，分別不包括在朝派，等於否定她三月八日「在朝派也主張民主」之說。

其實就是中共港澳辦公室副主任張曉明，顯然也認為天下並無「西方民主」與「中國式民主」之分，香港民主派所鼓吹的，才是真民主。所以，三月十一日，他在北京記者會上說：「不愛國者不得藉選舉進身治港階層，不等於把反對派或民主派中人都拒諸治港階層門外。」他說的民主派，無疑也不包括在朝派。然則張、鄭、董等真的相信「民主並無統一標準」、「中國有中國式民主」等高論嗎？