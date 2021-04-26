算一算，無線播出《天涯歌女》劇集已經是三十幾年前的事，那大概是港胞最後一次廣泛接觸周璇這個名字，此後銷聲匿跡，漸漸隱沒在地平線，認識她的九十後應該寥寥無幾。小時候打開麗的呼聲，簡直沒有一天不傳出那把金嗓子，鄉土味的《四季歌》，爵士風的《兩條路上》，含情脈脈的《星心相印》，放蕩形骸的《處處吻》，要什麼有什麼，百代唱片公司上世紀末第一批國語時代曲紀念鐳射碟，她打頭陣的專輯一出就是五張，鄭而重之裝在方方正正的花紙盒，像中秋節送禮的月餅。同等級數的外國女歌星，譬如美國的比莉何麗黛，法國的伊蒂皮雅芙，甚至略低一級如英國的茱莉倫敦或者日本的美空雲雀，無一不被供奉為永垂不朽的經典，追捧蜜露迪嘉度和Celeste的潮人未必有本事倒背老前輩首本名曲，但肯定不會以為「茱迪嘉蘭」是一款春天百貨公司有售的香水。只有我們瀟灑慷慨，大人大量既往不咎，具體實踐《亂世佳人》金句「明天又是另一天」。

連周璇都落得門前冷落車馬稀，台灣唱閩南歌出身的陳芬蘭下場如何可想而知。某次張國榮在演唱會送給摰愛的《月亮代表我的心》，你一定耳熟能詳吧？一般人誤會原唱者是鄧麗君，其實是陳芬蘭，只不過她的版本並非大碟主打歌，加上面世未幾便退出歌壇，結果小鄧翻唱才紅透半邊天。我心愛的卻不是這著名的月亮，是冷門的另一個——幾年前和時代曲達人李察閒聊，不但發現他是芬迷，而且最推崇的也是《新月》，「雲中月，高高在上照四方，貧家女，偏偏愛上富家郎」衝口而出。