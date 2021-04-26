民建聯立法會議員葛珮帆博士（暫未知真假，不過真博士假博士都係博士，無謂太認真）認為，由於「全球對家傭需求殷切，香港依賴菲律賓及印尼輸出國，明顯不足。」提議政府積極開拓巿場，「與內地政府商討引入內地家傭的可行性。」

葛博士（不知真假）有此提議，我深感震撼，看了一遍又一遍，無法置信她有如此大逆不道、妄自尊大的想法。

多年來，香港為甚麼一直從菲律賓、印尼輸入家務助理（用葛博士的話來說是家傭），而不是從日本、英國、瑞士等國輸入當地女性來香港做家傭，是因為菲律賓和印尼窮啊。兩個窮國的女性，犠牲與親人相聚的時光，犠牲陪伴自己孩子成長的機會，來到香港，代替香港母親陪伴她們的孩子，讓香港女性可以像葛珮帆那樣，專心修讀博士學位（雖然未知真假），專心從政（或者說擦鞋），成為獨當一面的事業女性（結果她恩將仇報，稱呼家務助理為家傭，稱呼菲律賓和印尼為家傭輸出國，不知道上述兩國會不會提出抗議）。國窮而志短，國民犠牲人生中最寶貴的一切來換取外匯，實屬無奈之舉。而葛博士（不知真假）居然提議從內地（即中國）輸入家傭到香港，讓中國領導人的顏面往哪兒擱啊？她這是在污衊中國跟菲律賓和印尼一樣窮，中國女人要去富庶的香港出賣苦力和尊嚴，才能勉強有一口飯吃。

中國作為全世界最富裕的強國，被葛博士（不知真假）如此侮辱，是可忍孰不可忍？

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