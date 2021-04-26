退休人士A君係金融專家，以為佢退休後會有不少上市公司請佢做獨立非執董（INED），點知佢好靜噃！全無動作，只係好低調咁，最近先至係為一個非牟利外國機構做總幹事，左丁山叫佢因住：「勾結外國勢力！」猛人A大笑：「依家講乜都得啦！」跟住唉唉聲，話香港一年半載之間，遇上前所未有之質變，香港已快速變成另一個上海。佢退休之初，曾做過歐洲公司INED，發覺責任重大，風險與回報（袍金）不相稱，而且幾花時間，影響退休生活，所以做咗一年就以私人理由辭職。現在做總幹事其實無甚大動作，有個辦公室在中環行走而已。

講到香港制度質變，余欲無言，兩人沉默一陣，A君話：「依家內地上市公司係主流，股票市場幫助內地公司集資，例如近日美圖抽水一百億美金等等，皆證明香港還有利用價值，或者係唯一嘅價值。除此之外，乜都可以推倒，完善化，見得到三權合一。只剩下一個金融市場畀大家搵錢，用錢遮眼，我同不少投資銀行家傾過，佢地嘅公式官方語言係：香港民主制度自由受到打擊，但我地不干預香港事務，只是一個商業機構。潛台詞就係『香港有錢就搵，冇錢搵我地就散！』」

大勢確是如此，所以一啲大銀行就不再關心面子、形象及百年老店輝煌嘅歷史，只在乎朝夕在香港賺取最大利潤。三十幾年前，有一間英國商人銀行（Merchant bank）來港，未有甚麼生意，就在康樂大廈（現稱怡和大廈）設豪華辦公室，耗資數百萬元裝修，左丁山上司去參觀過，回來講我地公司比較之下好寒酸，吸引唔到大戶，英國商人銀行講究辦公室設在CBD之甲級商廈，租金不論，裝修要有藝術古典氣氛，放長線，釣大客，超級富豪點會走去灣仔呀，梗係中環最靚嘅地方先至有吸引力。點知到了今天，瑞士著名，歷史悠久之Julius Baer（寶盛銀行，1890年創辦），竟會搬離IFC與交易廣場遷往鰂魚涌近華蘭路嘅太古坊，省下月租數百萬元。如此思維，以前實在難以想像！不過又諗吓，一間私人銀行竟然要租九萬幾平方呎嘅寫字樓，你話生意幾好呢！香港就係國際級私人銀行為中國富豪服務搵快錢嘅最佳地方，唔諗長遠關係咯，最好盡量壓低成本搵多啲，因為不知香港未來如何快速質變至不可辨認也！